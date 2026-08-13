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Boiro

Boiro exige a la Xunta que cumpla su acuerdo de arreglar el edificio de infantil del CEIP Santa María do Castro

El teniente de alcalde, junto a otros concejales, visitó las instalaciones  para poner en valor las mejoras realizadas por el Concello

D. A.
13/08/2026 21:41
Ediles municipales en el edificio de infantil
Ediles La concejala de Ensino, Carmen Silva, el edil, Roberto Lojo, y el teniente de alcalde, Luis Ruiz, en el edificio de infantilen el edificio de infantil
Cedida
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El Concello de Boiro exige a la Xunta de Galicia que cumpla su acuerdo de arreglar el edificio de Infantil del CEIP Santa María do Castro. El teniente de alcalde, Luis Ruiz, la concejala de Ensino, Carmen Silva, y el edil Roberto Lojo, visitaron las instalaciones del centro educativo para poner en valor las mejoras realizadas y demandar al gobierno gallego su compromiso.

“No outono de 2020, logo de varia conversas sobre o mal estado das fachadas e problemas de humidade que presentaba o CEIP Santa María do Castro, chegouse a un acordo entre o Concello de Boiro e a Xefatura Territorial da Consellería de Educación para o arranxo da envolvente do centro”, recordó el teniente de alcalde.

En 2021 el gobierno local llevó a cabo una actuación por importe de 114.000 euros para el arreglo del edificio principal del centro, comprometiéndose la Delegación Territorial a arreglar el edificio pequeño.

“Dende entón foron numerosas as ocasións nas que, tanto por parte do Concello como pola dirección do centro, se demandou á Xefatura Territorial que levase a cabo a súa parte do acordo e arranxase a fachada exterior”, afirmó Ruiz.

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