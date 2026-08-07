Boiro
Boiro selecciona un director, un profesor y un tutor para el programa de empleo en jardinería
Toda la información sobre el proceso está en la web municipal y plazo de presentación de solicitudes concluye el 14 de agosto
El Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para la contratación del personal docente y directivo que impartirá el programa de formación y empleo 'Xuventude II' en la especialidad de mantenimiento de jardines y zonas verdes. En concreto, se van a selecciona un director, un tutor y un profesor.
El programa tendrá una duración de doce meses y se formarán a 16 personas mayores de edad inscritos en el sistema Garantía Xuvenil, que recibirán formación teórica y práctica de los municipios de Boiro, Rianxo y A Pobra.
Las bases y toda la información sobre el proceso selectivo están a disposición de las personas interesadas en la web municipal. El plazo de presentación de solicitudes es de cinco días hábiles y concluye el 14 de agosto.