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Boiro

Boiro selecciona un director, un profesor y un tutor para el programa de empleo en jardinería

Toda la información sobre el proceso está en la web municipal y plazo de presentación de solicitudes concluye el 14 de agosto

D. A.
07/08/2026 17:57
Taller empleo Vilanova jardineria
Imagen de archivo de un taller de empleo en jardinería
DA
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El Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para la contratación del personal docente y directivo que impartirá el programa de formación y empleo 'Xuventude II' en la especialidad de mantenimiento de jardines y zonas verdes. En concreto, se van a selecciona un director, un tutor y un profesor. 

El programa tendrá una duración de doce meses y se formarán a 16 personas mayores de edad inscritos en el sistema Garantía Xuvenil, que recibirán formación teórica y práctica de los municipios de Boiro, Rianxo y A Pobra. 

Las bases y toda la información sobre el proceso selectivo están a disposición de las personas interesadas en la web municipal. El plazo de presentación de solicitudes es de cinco días hábiles y concluye el 14 de agosto.

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