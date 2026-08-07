Boiro selecciona un director, un profesor y un tutor para el programa de empleo en jardinería

Imagen de archivo de un taller de empleo en jardinería DA

El Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para la contratación del personal docente y directivo que impartirá el programa de formación y empleo 'Xuventude II' en la especialidad de mantenimiento de jardines y zonas verdes. En concreto, se van a selecciona un director, un tutor y un profesor.

El programa tendrá una duración de doce meses y se formarán a 16 personas mayores de edad inscritos en el sistema Garantía Xuvenil, que recibirán formación teórica y práctica de los municipios de Boiro, Rianxo y A Pobra.

Las bases y toda la información sobre el proceso selectivo están a disposición de las personas interesadas en la web municipal. El plazo de presentación de solicitudes es de cinco días hábiles y concluye el 14 de agosto.