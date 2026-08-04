La ABE asegura que cerró este año con 4.701 registros la mejor edición de su campaña de dinamización comercial ‘Quincenas Fantásticas’
La Asociación Boirense de Empresas (ABE) celebró ayer el segundo y último sorteo de su campaña ‘Quincenas Fantásticas 2026’, y que, según asegura, fue una de las ediciones más exitosas de esta acción de dinamización comercial. Así, se registraron en la web de la patronal 2.348 tickets de compra, cifra que es “prácticamente idéntica” a la alcanzada en la primera quincena, que contabilizó 2.353 registros, lo que hace que en el conjunto de 4.701 participaciones, “o maior número de rexistros da historia desde que a campaña se desenvolve en formato de dúas quincenas”.
En el sorteo se repartieron un primer premio, dotado de 250 euros en Bonos ABE para María Jesús Silva, por una compra en ‘Supermercado Mercamás’; el segundo, de 150, recayó en Rosa Sánchez, por una adquisición en ‘Miniklass Tenda Infantil’, y el tercero, de 100, fue a parar a manos de María Carrera, por una consumición en el ‘Café Literario Ágora’.
El presidente de la ABE, Daniel García, calificó de “excelente” la respuesta obtenida en esta edición y que “máis alá do récord, o máis importante é comprobar que miles de persoas continúan confiando no comercio de proximidade e participan activamente nas iniciativas que organizamos para premiar esa fidelidade. Estes datos demostran que o comercio de Boiro segue sendo un referente e que as campañas da ABE continúan xerando un importante impacto na actividade dos nosos establecementos".