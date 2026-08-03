Unión de Ciudadanos Independientes reclama el acceso íntegro al expediente relacionado con la decisión de apuntalar la Praza de Galicia en Boiro

El Ayuyntamiento boirense apuntaló el parking de la Praza de Galicia con motivo de la instalación de los escenarios de tres orquestas en la última noche de las Festas do Verán

Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN) de Boiro presentó nuevamente un escrito en el registro general municipal para solicitar el acceso íntegro al expediente administrativo, de los informes técnicos, resoluciones, decretos, comunicaciones internas y demás documentación relacionada con la decisión de apuntalar el parking de la Praza de Galicia. Su coordinador local, Miguel Piqueras, indica que, como ya hizo el pasado 29 de junio, vuelve a dar este paso, y en esta ocasión lo hace “por las dudas que nos generan manifestaciones contradictorias de responsables del gobierno local sobre la documentación existente y la decisión”. También reclama el informe técnico o certificación que acredite que, una vez retirados los refuerzos y finalizadas las fiestas, la Praza de Galicia reúne todas las condiciones de estabilidad y seguridad para su uso habitual.

Piqueras recuerda que su primera solicitud la presentó con la finalidad de acceder a los informes técnicos relativos a la capacidad portante, el estado estructural y las condiciones de seguridad de la referida plaza antes de la celebración de las Festas do Verán. Sin embargo, afirma que unas posteriores manifestaciones del alcalde y del teniente de alcalde generaron en dicha formación política "nuevas dudas sobre la documentación existente y sobre la propia decisión de ejecutar el apuntalamiento". Según UCIN, mientras el primer edil afirmó que el refuerzo estructural estaba decidido desde hacía un par de meses y que formaba parte de la planificación previa de las fiestas estivales, el teniente de alcalde aseguró que no existía ningún daño estructural y que había informes técnicos favorables que avalaban la celebración de los eventos.

El coordinador local de UCIN de Boiro señala que "cuando un gobierno asegura públicamente que existen informes técnicos y decisiones administrativas que respaldan una actuación de esta importancia, lo lógico es que esa documentación pueda ser consultada. La transparencia no puede quedarse únicamente en declaraciones políticas". Además, solicita que, si alguno de los documentos mencionados por los responsables municipales no existe o no consta en el expediente, el Ayuntamiento expida una certificación oficial que así lo acredite. Y concluye afirmando que “no acusamos, sino que ejercemos el derecho reconocido por la ley para comprobar que las afirmaciones tienen respaldo documental. La ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad sobre una infraestructura por la que pasan cientos de personas todos los días".