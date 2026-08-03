Más de 10.000 personas se dieron cita este fin de semana en la recuperada Romaría de Exipto, que alcanza la tercera edición de su nueva etapa

.Los romeros comieron najo las carpas instaladas o en sus propias mesas Chechu Río

A más de 10.000 personas se elevó la cifra de asistentes a la Romaría de Exipto desde primera hora de la tarde de este pasado viernes y que se vieron atraídas por la amplia y variada programación organizada. Así lo desvelaron Vanesa Fernández y Cocó Blanco, representantes de la entidad impulsora de dichos festejos, y que subrayaron que superaron con creces el balance de las dos ediciones de 2024 y 2025, en los que se empezó a recuperar esta fiesta popular en torno a la capilla y que ya dan por consolidada, después de unos años sin celebrarse. Además, destacaron que cada vez son más las familias y grupos de amigos que instalan sus mesas y sillas en el monte para las comidas campestres.

Ambos indicaron que el viernes empezó a llegar gente atraída por la actividad intergeneracional con Agadea, a la que siguió la subida de los santos desde la iglesia de Abanqueiro a la capilla de Exipto, donde se ofició una primera misa en honor a la Virxe de Exipto. La mayor afluencia de personas se dejó sentir en el festival ‘O Retumbar da Telleira’, con espectáculo infantil de Raquel Queizás, los conciertos de Malfinde, Belako y Mujeres y sesión musical con Rapariga DJ.

El sábado hubo alboradas con O Ar de Loureda y Arume, que regresaron ayer, misa en honor a San Antonio, fiesta de la espuma, sardinada popular, sesión vermú amenizada por la orquesta Neverloura, torneo de birlos en el campo de fútbol de Abanqueiro, el espectáculo ‘A batucada máis grande do mundo’ y verbena con Dúo Charada y la orquesta Platinum. Ayer funcionó el mercado ecológico ‘A eira dos oficios’ con la asociación Aloumiña en el entorno de la capilla de Exipto, en la que hubo misas cada hora, y con procesión tras la de las doce del mediodía, y actuación del grupo de baile Abanqueiro.

Tremenda Sudada amenizó la sesión vermú, tras la que empezó la romería con juegos populares, sorteos y que estuvo amenizada por Ar de Loureda y Home Orquestra. La jornada de ayer se cerró con una nueva misa en honor a la Virxe de Exipto. Y para hoy, a las ocho de la tarde se programó un nuevo acto litúrgico esta vez en honor a San José, tras el que se realizará la bajada de las imágenes desde la capilla a la iglesia.

. Chechu Río

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