Abrañeira recreó una tradicional malla de centeno en una fiesta popular en Ordenario, donde no faltaron la comida, la música y la diversión
La asociación vecinal Abrañeira celebró ayer el día grande de la decimosexta edición de su Festa da Malla. Fue en el campo de Ordenario, en la aldea boirense de Teaño. Allí se recreó a partir de las doce y media del mediodía una tradicional malla de centeno, tanto con maquinaria, como de manera artesanal, con la participación de nueve de malladores. Entre ellos estaba Eloy Tubío, un niño de 8 años, como ya ocurrió en la misma escenificación que se hicieron en el arranque de las Festas do Verán de Boiro. Para la actividad se utilizaron 20 monllos, de los que se extrajeron doce kilos de grano.
La fiesta, que ya arrancó la víspera con la apertura de una exposición de maquinaria antigua y aperos de labranza y la celebración de una foliada con grupos de gaitas y pandereta, incluyó ayer las dianas y alboradas con el grupo tradicional O Son do Pote, que acompañó el desfile de tractores antiguos, una tractorada que ya se había hecho en 2025. También hubo comida campestre, con churrasco, carne ao caldeiro, oreja y empanadas con un precio de 12 euros la ración, además de hinchables y fiesta de la espuma y alboradas. La sesión vermú y la verbena contaron con la actuación del trío Amanay. Entremedias tuvo lugar el sorteo de un cerdo y obsequios y a medianoche se ofreció un espectáculo de fuegos artificiales y luego actuó DJ Antón. Hoy hay sesión vermú.