Abrañeira recreó una tradicional malla de centeno en una fiesta popular en Ordenario, donde no faltaron la comida, la música y la diversión

El pequeño Eloy Tubío participó en una malla artesanal de centeno junto a otros ocho malladores Chechu Río

La asociación vecinal Abrañeira celebró ayer el día grande de la decimosexta edición de su Festa da Malla. Fue en el campo de Ordenario, en la aldea boirense de Teaño. Allí se recreó a partir de las doce y media del mediodía una tradicional malla de centeno, tanto con maquinaria, como de manera artesanal, con la participación de nueve de malladores. Entre ellos estaba Eloy Tubío, un niño de 8 años, como ya ocurrió en la misma escenificación que se hicieron en el arranque de las Festas do Verán de Boiro. Para la actividad se utilizaron 20 monllos, de los que se extrajeron doce kilos de grano.

La fiesta, que ya arrancó la víspera con la apertura de una exposición de maquinaria antigua y aperos de labranza y la celebración de una foliada con grupos de gaitas y pandereta, incluyó ayer las dianas y alboradas con el grupo tradicional O Son do Pote, que acompañó el desfile de tractores antiguos, una tractorada que ya se había hecho en 2025. También hubo comida campestre, con churrasco, carne ao caldeiro, oreja y empanadas con un precio de 12 euros la ración, además de hinchables y fiesta de la espuma y alboradas. La sesión vermú y la verbena contaron con la actuación del trío Amanay. Entremedias tuvo lugar el sorteo de un cerdo y obsequios y a medianoche se ofreció un espectáculo de fuegos artificiales y luego actuó DJ Antón. Hoy hay sesión vermú.

Un total de 20 monllos de centeno permitieron extraer doce kilos de grano entre las mallas artesanal y mecánica Chechu Río

La comida campestre permitió degustar churrasco, carne ao caldeiro, oreja y empanadas con un precio de 12 euros la ración Chechu Río

Las parrillas sirvieron para la elaboración de churrasco, criollo y las ollas para la carne ao caldeiro y la oreja de cerdo que se ofrecieron en la comida popular Chechu Río

Las parrillas sirvieron para la elaboración de churrasco, criollo y las ollas para la carne ao caldeiro y la oreja de cerdo que se ofrecieron en la comida popular Chechu Río

El grupo de música tradicional O Son do Pote realizó pasacalles y amenizó la comida campestre Chechu Río

La Festa da Malla de Ordenacio se inició con la apertura de una exposición de maquinaria y aperos de labranza antiguos Chechu Río

La Festa da Malla de Ordenacio se inició con la apertura de una exposición de maquinaria y aperos de labranza antiguos Chechu Río

La Festa da Malla de Ordenario incluyó una tractorada entre sus actividades de este sábado Chechu Río

La sesión vermú y la verbena contaron con la actuación del trío Amanay Chechu Río