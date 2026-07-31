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Boiro

El campo de Ordenario, en el lugar boirense de Teaño, alberga este fin de semana su XVI Festa da Malla, que incluirá de nuevo una tractorada

El trío Amanay se encargará de amenizar la sesión vermú y la verbena de mañana, cuando también habrá la tradicional comida campestre con churrasco, carne ao caldeiro, oreja y empanadas

Chechu López
31/07/2026 06:20
La recreación de la malla de centeno tuvo lugar en la Praza de Galicia
La Praza de Galicia fue escenartio el pasado 4 de julio de una recreación de la malla de centeno
Chechu Río
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El pasado 4 de julio se vivió en la Praza de Galicia de Boiro, dentro de la programación de las Festas do Verán, un anticipo de lo que se verá mañana en el campo de Ordenario-Abrañeira, en Teaño, donde se recreará una tradicional malla de centeno artesanal y con maquinaria (12.00). La acción desarrollada a comienzos de este mes contó con la implicación del pequeño , que contó con la implicación del pequeño Leo Tubío, de 8 años, junto a otros nueve malladores, entre los que figuran las jóvenes Uxía Ramallo y Lucía Romero casi desde la primera edición, y que a buen seguro repetirán experiencia. 

La 16ª edición de la Festa da Malla arrancará a las diez de esta noche con la apertura de una exposición de maquinaria antigua y aperos de labranza y la celebración de una foliada con grupos de gaitas y pandereta. Mañana, día 1 de agosto, a partir de las nueve de la mañana, habrá dianas y alboradas con el O Son do Pote y que incluirán pasacalles seguidos por un desfile de tractores antiguos, como ya se hizo en 2025.

Este sábado también habrá comida campestre, con churrasco, carne ao caldeiro, oreja, empanadas y café, y cuyo precio será de 12 euros, hinchables y fiesta de la espuma, alboradas. La sesión vermú (13.15) y la verbena (22.00) contarán con la actuación del trío Amanay. A las 20.00 se sortearán un cerdo y varios obsequios, a medianoche habrá un espectáculo de fuegos artificiales y después actuará DJ Antón. Y el domingo 2 habrá sesión vermú.

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