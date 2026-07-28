Exipto se llenará este fin de semana de múltiples actividades con la celebración de su tradicional romería

Vanesa Fernández e Cocó Blanco, representantes da comisión de fiestas, estuvieron acompañados de la concejala de Cultura, María Outeiral, en la presentación del cartel

La Romaría de Exipto llenará de actividad ese lugar de la parroquia de Abanqueiro los días 31 de julio y 1 y 2 de agosto. Así lo dio a conocer este mediodía su comisión de fiestas, que cuenta con colaboración municipal para esta nueva edición de dicha celebración popular. Vanesa Fernández e Cocó Blanco, representantes da comisión, acompañados de la concejala de Cultura, María Outeiral, indicaron que la programación arrancará a las cuatro y media de la tarde de este viernes con una actividad intergeneracional con Agadea, seguida a las 20.00 horas con la subida de los santos desde la iglesia de Abanqueiro a la capilla de Exipto, donde oficiará una primera misa en honor a la Virxe de Exipto.

Para las nueve de la noche de esa jornada está previsto el inicio del primer festival ‘O Retumbar da Telleira’, en el que se incluye un espectáculo infantil de Raquel Queizás, contará con los conciertos de Malfinde, Belako y Mujeres y una sesión musical con Rapariga DJ. “Este programa de actividades con espazo para todos os públicos é posible grazas ao apoio da veciñanza e tamén das empresas colaboradoras”, manifestó Vanesa Fernández. La edila María Outeiral, que animó a la ciudadanía a acercarse a Exipto, reconoció el “gran traballo” de la comisión que “recuperou unha romaría tradicional e fai un gran esforzo para contar cada ano con propostas para os distintos públicos”.

Al día siguiente, sábado 1 de agosto, la actividad arrancará con las alboradas a cargo de O Ar de Loureda y Arume, a las doce se oficiará una misa en honor a San Antonio, Para dar paso a la una de la tarde a animación infantil en el monte con fiesta de la espuma, sardinada popular y sesión vermú amenizada por la orquesta Neverloura. Desde las 16.30 horas se disputará un torneo de birlos en el campo de fútbol de Abanqueiro, a las ocho de la tarde saldrá de Corea hasta Exipto el grupo Boa Vibra con el espectáculo ‘A batucada máis grande do mundo’, y desde las diez de la noche habrá verbena con Dúo Charada y la orquesta Platinum.

El domingo empezará con alboradas de Ar de Loureda y Arume, se abrirá el mercado ecológico ‘A eira dos oficios’ con la asociación Aloumiña en el entorno de la capilla de Exipto, donde habrá misas cada hora desde las nueve de la mañana en honor a la Virxe de Exipto, saliendo una procesión tras los oficios religiosos de las doce del mediodía, y seguidamente tendrá lugar la actuación del grupo de baile Abanqueiro. La sesión vermú estará amenizada por Tremenda Sudada, tras la que empezará una romería con juegos populares y que estará amenizada por Ar de Loureda y Home Orquestra. A las siete de la tarde se cerrará la jornada con una nueva misa en honor a la Virxe de Exipto. Y a las ocho de la tarde del lunes habrá una misa en honor a San José, tras la que se realizará la bajada de las imágenes desde la capilla a la iglesia.