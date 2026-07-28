Adjudicadas por 149.544 euros y un plazo de medio año las obras de mejora de la eficiencia energética en el centro social de Cures

El centro social de Cures, donde se acometerá una obra de mejora de eficiencia energética, albergó a finales de mayo pasado una sesión de los encuentros 'Un café co alcalde' Cedida

El Ayuntamiento boirense adjudicó por 149.543,90 euros las obras para acometer la mejora de la eficiencia energética en el centro social de Cures, una actuación sufragada con cargo al POS+Adicional 2/2025 de la Diputación de A Coruña. Las intervenciones contempladas en este proyecto, que tienen un plazo de ejecución de medio año, contemplan la sustitución de las carpinterías para mejorar la eficiencia energética, así como el cambio de la cubierta de fibrocemento existente por un aislamiento sobre forjado horizontal para la mejora de la envolvente térmica y falso techo con aislamiento.

Fuentes municipales indican que también se llevará a cabo la instalación de un sistema de ventilación con recuperador de calor y la sustitución de las luminarias existentes por otras de tipo led, y además se proyectan actuaciones para la impermeabilización de la fachada, así como otras intervenciones interiores como el cambio de carpinterías o el pintado de todas las estancias.

“Esta actuación busca unha reparación integral do centro para que se poida retomar nel o uso que tiña por parte da veciñanza de Cures”, declaró el alcalde, José Ramón Romero, quien también agregó que estas obras “están enmarcadas nun programa de renovación e acondicionamento dos distintos centros sociais e veciñais do municipio”.