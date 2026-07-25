Boiro e Elciego formalizan os seus lazos coa sinatura dunha Carta de Irmandamento
Dende fai anos ambos os dous municipios manteñen un forte vínculo ao realizar intercambios culturais e gastronómicos
Os municipios de Boiro e Elciego celebraron este venres un acto institucional de irmandamento co obxectivo de formalizar e poñer en valor os vínculos que unen a ambos os dous municipios. O alcalde de Boiro, José Ramón Romero, e o alcalde de Elciego, Juan Carlos Uribe, asinaron a Carta de Irmandamento que oficializa esta unión.
Este acto coincide coa visita bienal que veciñanza de Elciego realiza a Boiro para poñer en valor os seus produtos máis senlleiros, así como descubrir a zona. Un intercambio cultural que se repite con delegacións de veciñanza boirense que tamén se despraza cada dous anos á rioxa alavesa.
Durante o acto ambos alcaldes asinaron unha carta que recolle o compromiso de levar a cabo de forma conxunta experiencias que poñan en valor a cultura, o turismo ou a gastronomía dos dous concellos; fomentar a colaboración entre asociacións e entidades de ambos municipios; así como preservar e difundir o patrimonio histórico, cultural e natural dos dous pobos.
Elciego é un municipio da rioxa alavesa recoñecido pola súa tradición vitivinícola, polo seu patrimonio histórico e arquitectónico e pola súa aposta pola calidade e o desenvolvemento sostible. A diversidade deste municipio xunto coa de Boiro, constitúen unha oportunidade para o enriquecemento mutuo mediante o intercambio de coñecementos e boas prácticas en ámbitos como a promoción turística e patrimonial, a gastronomía, a cultura ou o desenvolvemento económico.
Dende fai anos ambos os dous municipios manteñen un forte vínculo ao realizar intercambios culturais e gastronómicos entre a veciñanza de cada concello, que se despraza para poñer en valor os seus produtos e dar a coñecer o seu patrimonio e a súa cultura. Este vínculo veciñal vén de institucionalizarse agora con este irmandamento que supón un marco permanente de colaboración.
As actividades continúan esta fin de semana coa celebración do XII encontro gastrocultural Boiro – Elciego, unha degustación benéfica que terá lugar este sábado 25 de xullo ás 20.00 horas na rúa peonil de Boiro.