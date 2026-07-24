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Diario de Arousa

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Boiro

O Colexio de Pazos-Comoxo de Boiro pecha o vindeiro curso ante a escaseza de alumnado

A Escola Unitaria de Lantaño, en Portas, é outro dos centros cuxo estudantando é insuficiente para manterse aberto

Sandra Rey
24/07/2026 20:23
Colexio de Pazos Coxo Boiro
Exterior da escola infantil boirense
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A Xunta de Galicia, ante o número de matrículas insuficientes e sen previsión de incremento para o vindeiro curso 2026/2027, toma a decisión de pechar as escolas unitarias de Pazos-Comoxo en Boiro, así como a de Lantaño en Portas, tras que só rexistrasen dúas e tres matrículas respectivamente.

Estas escolas de Educación Infantil non son as únicas que se verán afectadas, senón que a de Olas en Mesía (cinco matrículas) e a de Taboadela (unha matrícula) tamén cesarán a súa actividade ante a falta de alumnado.

Agora, os nenos e nenas que asistían a estes centros infantís deberán buscar outras escolas nos mesmos municipios ou, pola contra, en concellos próximos.

Nesta liña, o goberno galego adaptará o mapa escolar á evolución demográfica para o vindeiro curso, sinalando que ante o crecemento de matrículas en determinadas zonas, xa están en marcha tres novos centros e prevense outras once obras de ampliación de infraestruturas educativas, dúas delas en Vilagarcía de Arousa e Caldas de Reis.

A Consellería de Educación xa adiantaba no mes de xuño que a Escola Infantil de Lantaño pecharía as súas portas por falta de alumnado, unha medida que tamén se ía aplicar ao centro situado en Romai, pero sobre o que a Xunta non se pronunciou nesta ocasión.

As docentes dos centros lamentaban a decisión da administración e mesmo aseguraban non entender o caso de Romai, onde insistían que estaban previstas ata seis matrículas para o vindeiro curso, pero que aínda non estaban formalizadas.

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