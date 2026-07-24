Boiro aproba aliviar o tráfico pesado do centro cunha vía alternativa
O Pleno tamén deu luz verde a destinar máis de 805.000 euros do remanente para pavimentacións e diferentes obras
A corporación municipal de Boiro aprobou provisionalmente na última sesión plenaria a modificación puntual do PXOM para o Vial Conexión DP-1107 (que une Boiro e Abanqueiro) e DP-1106 (que enlaza Boiro con Cabo de Cruz), pola cal se conectarán estas dúas estradas provinciais coa finalidade de aliviar o tráfico pesado do centro urbano da localidade.
O punto saíu adiante cos nove votos a favor do PSOE e os oito en contra do PP, BNG e Boiro Novo. Desde a oposición mostraron o seu desacordo coa medida alegando que, tras falar con algúns veciños, estes expuxeron o seu descontento cos cambios que van supoñer os traballos para realizar o novo vial, ademais de acusar ao goberno municipal de tratar de ocultar o proxecto.
Pola súa parte, dende a administración local defenderon que o trazado é necesario para aliviar o tráfico e que nunca se ocultou a súa intención de executalo, afirmando que xa no anterior mandato levalo a cabo.
Ademais, negaron que se lles pedise opinión aos veciños e veciñas para o proxecto –como sinalaron partidos da oposición–, apuntando que tan só se lles informou sobre cuestións de carácter técnico.
Modificacións de crédito
Outro dos puntos a tratar foi unha modificación de crédito pola cal o goberno local propuxo empregar 805.865,43 euros do remanente para a realización de pavimentados no vial de Berres ata o Saltiño, na pista do depósito de Espiñeira e en diferentes áreas do núcleo de Boiro.
Tamén, a proposta contempla obras como o proxecto do mirador de Vista Alegre e acondicionamento dos accesos, a renovación de servizos no Monte do Sino, a mellora de prestacións e unha senda en Bermo, e a recuperación e embelecemento da fonte e lavadoiro de Cabo de Cruz. A proposta saíu adiante con 14 votos a favor (PSOE e PP), dous votos en contra do BNG e a abstención de Boiro Novo.
A sesión continuou coas aprobacións por unanimidade dos festivos locais do vindeiro ano 2027 (16 de xullo, Día do Carmen, e 31 de agosto, festividade de San Ramón), o irmandamento entre os municipios de Boiro e Elciego e a moción do Bloque en apoio ás traballadoras do comercio de alimentación da provincia da Coruña.