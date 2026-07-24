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Diario de Arousa

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Boiro

A asociación “Gamela” de Cabo de Cruz acorda o 29 de xullo como día das vítimas da ditadura

o vindeiro mércores celebrarase un acto, ás 20 horas, fronte o Monumento do Río Dabaixo

D. A.
24/07/2026 20:16
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Cartel informativo do acto
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A Comisión de Cultura da Asociación Cultural e de Tradición Mariñeira “Gamela” de Cabo de Cruz acorda que se estableza o 29 de xullo como día dos represaliados do Castro-Cabo de Cruz pola ditadura franquista, en recordo das protestas na Pontella do Río Debaixo contra o réxime, no 29 de xullo de 1936, que deixaron un falecido e un ferido por disparos dos militares.

Por este motivo, o próximo mércores 29, ás 20 horas, celebrarase o primeiro acto fronte o Monumento do Río Dabaixo, no que falarán membros da “Gamela” e familiares dos falecidos. Tamén, ao remate, colocarase un ramo ao pé do monumento.

Dende a asociación recordan que este 2026 cúmprense 90 anos do golpe de estado e o comezo da guerra civil, “unha traxedia provocada por uns mandos militares”.

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