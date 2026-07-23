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Boiro

El boirense Carlos García Resúa ya es el nuevo decano de la Facultade de Óptica e Optometría de la USC

Su principal objetivo será avanzar hacia la obtención del Diploma Europeo en Optometría

Fátima Pérez
23/07/2026 11:22
Toma de posesión de Carlos García Resúa
Toma de posesión de Carlos García Resúa
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El boirense Carlos García Resúa, miembro de la junta de gobierno del Colexio Oficial de Ópticos Optometristas de Galicia, toma posesión como nuevo decano de la Facultade de Óptica e Optometría de la Universidade de Santiago (USC).

“Asumo esta responsabilidad con humildad y con la voluntad de seguir impulsando el desarrollo de la Facultade”, indicó Carlos García Resúa. El nuevo decano manifestó que el principal objetivo del equipo de gobierno será avanzar hacia la obtención del Diploma Europeo en Optometría, “un proceso que permitirá adaptar nuestra formación a los más altos estándares europeos y reforzar la preparación clínica del estudiantado”.

Resúa también tiene como prioridad aumentar la proyección de la Facultade, reforzando su visibilidad y estrechando la colaboración con el Colexio Oficial de Ópticos Optometristas de Galicia, así como con el conjunto del ámbito profesional.

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