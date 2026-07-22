Boiro proyecta destinar 805.865 euros de remanente a actuaciones de pavimentación

La Casa do Concello de Boiro D.A.

El Concello de Boiro proyecta destinar 805.865 euros del remanente a diversas obras y actuaciones de pavimentación. En total la propuesta contempla hasta siete actuaciones que se sumarán a las que ya están aprobadas y pendientes de ejecutar para este último semestre del año.

En cuanto a pavimentación, se proyecta la ejecución del asfaltado de Berres hasta O Saltiño, una actuación con un presupuesto de 103.519 euros para solucionar el deterioro del firme. También se contempla la pavimentación de viales municipales en el núcleo de Boiro, una actuación con un importe de 109.520 euros que incluye el asfaltado del entorno de la escuela unitaria y del centro médico de O Saltiño; el Camino Real; la calle Breiro; así como la zona de la rotonda de la Mancomunidad y la calle Salvador Allende.

El gobierno local también propone pavimentar la pista municipal que comunica el depósito con Espiñeira por 100.387 euros y acondicionar los accesos al mirador de Vista Alegre, situado en un punto elevado de A Boliña por 165.965 euros. Otro de los proyectos contemplados es el de renovación de servicios en Monte do Sino por 139.139 euros.

La mejora de servicios y de la senda en Bermo, un proyecto que asciende a 140.528 euros, actuará sobre un vial que presenta deterioro del firme, zonas desgastadas e irregularidades superficiales. Finalmente, se propone también recuperar y embellecer la fuente y el lavadero de Cabo de Cruz, con un presupuesto de 46.804 euros.