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Boiro

El Boiromotos regresa al Parque da Cachada con exhibiciones, concursos, verbena y más

La concentración motera se desarrollará los días 24, 25 y 26 de julio

Redacción .
Redacción .
21/07/2026 19:47
Presentación de la programación del evento
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El Parque de A Cachada acoge los días 24, 25 y 26 de julio una nueva edición de la concentración motera Boiromotos, que organiza el motoclub con el mismo nombre en colaboración con el Concello.

El programa de actividades arrancará el viernes a partir de 17 horas con la apertura de las inscripciones e hinchables,seguido de entreanimientos de coches radio control, enduro con motos “vintage” y cena para inscritos y verba con Dj MaikStyle, Dj Matrek y Dj Goro a partir de las 22 horas.

Al día siguiente, la jornada comenzará a las nueve de la mañana con un almuerzo, volviendo a abrirse las inscripciones a partir de las 10:30 horas. A la once habrá una exposición de motos “oldies” y clásicas a cargo de Old School Galician y Arousa Team, con una zona reservada para Ducati por su 100 aniversario.

Ya al mediodía, a partir de las 12 horas habrá un curso de seguridad viaria para niños e hinchables, entrenamientos de coches radio control y una mejillonada. La jornada continuará a las 14:15 horas con la comida para inscritos y, por la tarde, habrá de nuevo un curso de seguridad para niño, exhibición y prueba de coches radiocontrol, juegos, concursos de motos “oldies” y clásicas y exhibición “stunt” con el piloto Emilio Zamora

El sábado concluirá con la cena para inscritos, a las 22 horas, seguida de verbena con Dj Manu X, Dj Tito Maverick y Dj Places.

El último día, el domingo 26, la jornada volverá a comenzar con el almuerzo conjunto. Posteriormente, a las 10:30 horas, será cuando arranque la ruta libre con pinchada, y el Boiromotos 2026 concluirá con la comida para inscritos al mediodía.

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