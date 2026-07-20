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Boiro

Boiro desarrolla una nueva edición del curso “Microcamp Tecnolóxico”

Para participar es necesario inscribirse mediante el Registro General o la sede electrónica del Concello, entre el 22 y el 28 de julio

Redacción .
Redacción .
20/07/2026 20:12
La actividad será en el Aula CeMIT del Centro Social
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El Concello de Boiro impulsa para este verano una nueva edición del “Microcamp Tecnolóxico”, un curso de robótica, drones, gafas VR e impresión 3D dirigido a los jóvenes. El plazo de inscripción para participar abre mañana.

La actividad está destinada a niños y niñas nacidos entre los años 2012 y 2018, y tiene como finalidad formentar el aprendizaje y el desarrollo de habilidades tecnológicas básicas en un entorno educativo y lúdicos.

Las personas participantes aprenderán sobre el manejo de drones, conceptos básicos de impresión 3D, introducción a la realidad virtual y a la robótica, uso seguro de internet y herramientas digitales, juegos y actividades didácticas relacionadas con la informática.

El curso se desarrollará los lunes, martes, jueves y viernes entre el 3 y el 14 de agosto, en horario de diez de la mañana a una del mediodía, en el Aula CeMIT del Centro Social.

Las plazas son limitadas y para participar es necesario inscribirse mediante el Registro General o la sede electrónica del Concello de Boiro, entre el 22 y el 28 de julio. Las bases para participar, el formulario de inscripción y toda la información está disponible en la web municipal.

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