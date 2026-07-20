Boiro desarrolla una nueva edición del curso “Microcamp Tecnolóxico”

La actividad será en el Aula CeMIT del Centro Social DA

El Concello de Boiro impulsa para este verano una nueva edición del “Microcamp Tecnolóxico”, un curso de robótica, drones, gafas VR e impresión 3D dirigido a los jóvenes. El plazo de inscripción para participar abre mañana.

La actividad está destinada a niños y niñas nacidos entre los años 2012 y 2018, y tiene como finalidad formentar el aprendizaje y el desarrollo de habilidades tecnológicas básicas en un entorno educativo y lúdicos.

Las personas participantes aprenderán sobre el manejo de drones, conceptos básicos de impresión 3D, introducción a la realidad virtual y a la robótica, uso seguro de internet y herramientas digitales, juegos y actividades didácticas relacionadas con la informática.

El curso se desarrollará los lunes, martes, jueves y viernes entre el 3 y el 14 de agosto, en horario de diez de la mañana a una del mediodía, en el Aula CeMIT del Centro Social.

Las plazas son limitadas y para participar es necesario inscribirse mediante el Registro General o la sede electrónica del Concello de Boiro, entre el 22 y el 28 de julio. Las bases para participar, el formulario de inscripción y toda la información está disponible en la web municipal.