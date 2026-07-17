Las "Quincenas Fantásticas 2026" de la ABE baten récord con 2.353 participaciones

Gente paseando por las calles de Boiro Cedida

La Asociación Boirense de Empresarios (ABE) celebra el récord de participación en las primeras dos semanas de la campaña "Quicenas Fantásticas 2026", con un total de 2.353 tickets registrados.

Se trata del mejor resultado de la historia de esta iniciativa en su primera fase, superando en más de 300 participaciones el anterior récord y quedando a menos de 50 registros del récord absoluto conseguido en cualquiera quincena desde la creación de la iniciativa.

La entidad celebró este lunes el sorteo de estas dos primeras semanas, repartiendo hasta 500 euros en Bonos ABE que se distribuyeron de la siguiente manera: 250 euros para Kepa Mirena, por una compra realizada en Beltane Neotaberna; 150 euros para Lourdes Moscoso, por una adquisición en Paquetería Josefina; y un tercer premio de 100 euros para Ángela Fernández, por comprar en Drolim.

La campaña continuará activa hasta el 3 de agosto, por lo que todas las compras realizada hasta el día anterior podrán participar en el segundo y último sorteo de esta edición, en el que volverán a repartirse 500 euros en Bonos ABE distribuidos de la misma manera.