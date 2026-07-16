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Boiro

Eliminan un punto de vertido de aguas residuales en Boiro

Técnicos de Augas de Galicia detectaron la incidencia durante unos trabajos rutinarios de inspección

Redacción
16/07/2026 12:56
Los técnicos de Augas de Galicia detectaron la incidencia en el marco de las labores rutinarias de inspección que llevan a cabo dentro de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa
Imagen de archivo de una técnica de Augas de Galicia
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La Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático, a través de Augas de Galicia, contribuyó a eliminar recientemente un vertido de aguas residuales de carácter municipal en el lugar de Cabo de Cruz, en Boiro. 

El episodio fue detectado por el personal del Programa de Control de Vertidos (PCV) del organismo hidráulico en el marco de las labores rutinarias de inspección que realiza en los municipios de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa.

La incidencia consistía en un vertido del sistema de saneamiento sin depuración previa como consecuencia de una antigua red a la que permanecían conectadas algunas viviendas del entorno. Una vez detectadas las deficiencias, los técnicos de Augas de Galicia informaron de la situación al titular, al que instaron a llevar a cabo las acciones necesarias para resolver la situación. 

En una inspección posterior a la zona, personal del PVC comprobó la enmienda del punto del vertido, con la conexión de las viviendas hacia un bombeo de la zona que impulsaría las aguas a la depuradora para su correcto tratamiento, poniendo así fin a los aportes al medio natural.  

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