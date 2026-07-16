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Boiro

Boiro celebra la Romaría do Muíño da Señora con un xantar popular, mucha música y juegos tradicionales

La festividad será el 18 de julio a partir de las 13:30 horas

Redacción
16/07/2026 17:06
Cartel de la festividad
Cartel de la festividad
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El lugar de Comoxo, en la parroquia de Boiro, celebra el sábado 18 de julio su tradicional Romaría do Muíño da Señora, una cita que desde la mañana albergará mucha música, un xantar popular y juegos tradicionales.

La actividad comenzará a partir de las 13:30 horas con la visita al molino, degustación de pinchos variados y el baile tradicional Xilbarbeira

Una hora más tarde tendrña lugar el xantar popular y, a partir de las 17 horas, juegos tradicionales y foliada libre para todos aquellos que quieran participar.

Más tarde, el grupo paderetero de Comoxo ofrecerá su actuación estelar y a las 19 horas se celebrará una pancetada.

La romaría estará amenizada por el grupo de gaiteiros O Ar de Loureda.

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