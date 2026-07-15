El nuevo auditorio de la Casa da Cultura de Boiro ampliará su capacidad hasta las 535 butacas

El alcalde y el concejal de Urbanismo y Obras supervisando los trabajos Cedida

Boiro avanza en la rehabilitación integral de su Casa da Cultura, una actuación adjudicada por 3,6 millones de euros y que cuenta con la financiación del Ministerio de Transportes y del Ministerio de Vivienda a través del programa Pirep Local. La actuación, que mira a diciembre como posible mes para finalizar los trabajos, renovará por completo el edificio actual, construido en el año 1988, dotándolo de accesibilidad universal y de una envolvente que garantice su eficiencia energética. Además, el inmueble pasará de contar con 1.792 metros cuadrados a 2.927, integrando en un mismo espacio el área administrativa, la biblioteca y el auditorio.

El auditorio

El auditorio será el gran protagonista de esta reforma, ya que ampliará su capacidad hasta un total de 535 espectadores, lo que supone un incremento del 46% respecto a su aforo actual. Este espacio se completará con camerinos, una zona de almacén, una sala polivalente para formación, un vestíbulo principal para la celebración de actos y la renovación de los aseos.

Biblioteca

La biblioteca también se adaptará a las nuevas necesidades y requisitos actuales con cuatro zonas diferenciadas: un espacio para archivo y depósito de libros, un aula de estudio con 32 puestos, un área informática con ocho puestos y un espacio específico para ludoteca y actividades infantiles.

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El inmueble contará con accesibilidad universal desde la Avenida de la Constitución. Para ello se creará un recorrido con zonas de sombra y descanso, a modo de gran vestíbulo exterior. Asimismo, el edificio pasará de una calificación energética E a una A, gracias a un diseño que permitirá alcanzar un balance neto cero de emisiones y consumo mediante la mejora del aislamiento térmico.