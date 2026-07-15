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Boiro

El nuevo auditorio de la Casa da Cultura de Boiro ampliará su capacidad hasta las 535 butacas

La rehabilitación del inmueble, que asciende a 3,6 millones de euros, prevé estar lista en diciembre

Fátima Pérez
15/07/2026 20:51
El alcalde y el concejal de Urbanismo y Obras supervisando los trabajos
El alcalde y el concejal de Urbanismo y Obras supervisando los trabajos
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Boiro avanza en la rehabilitación integral de su Casa da Cultura, una actuación adjudicada por 3,6 millones de euros y que cuenta con la financiación del Ministerio de Transportes y del Ministerio de Vivienda a través del programa Pirep Local. La actuación, que mira a diciembre como posible mes para finalizar los trabajos, renovará por completo el edificio actual, construido en el año 1988, dotándolo de accesibilidad universal y de una envolvente que garantice su eficiencia energética. Además, el inmueble pasará de contar con 1.792 metros cuadrados a 2.927, integrando en un mismo espacio el área administrativa, la biblioteca y el auditorio.

El auditorio

El auditorio será el gran protagonista de esta reforma, ya que ampliará su capacidad hasta un total de 535 espectadores, lo que supone un incremento del 46% respecto a su aforo actual.  Este espacio se completará con camerinos, una zona de almacén, una sala polivalente para formación, un vestíbulo principal para la celebración de actos y la renovación de los aseos.

Biblioteca 

La biblioteca también se adaptará a las nuevas necesidades y requisitos actuales con cuatro zonas diferenciadas: un espacio para archivo y depósito de libros, un aula de estudio con 32 puestos, un área informática con ocho puestos y un espacio específico para ludoteca y actividades infantiles.

Visita a las obras

El Concello de Boiro empieza las obras de rehabilitación integral de la Casa da Cultura municipal

Más información

El inmueble contará con accesibilidad universal desde la Avenida de la Constitución. Para ello se creará un recorrido con zonas de sombra y descanso, a modo de gran vestíbulo exterior. Asimismo, el edificio pasará de una calificación energética E a una A, gracias a un diseño que permitirá alcanzar un balance neto cero de emisiones y consumo mediante la mejora del aislamiento térmico. 

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