Boiro acoge desde el 23 de julio una muestra fotográfica sobre el paisaje cultural de Barbanza

Óscar Górriz, fotógrafo e investigador etnográfico Cedida

La Fundación Alcalde Varela pone en marcha ‘LUS, Paisajes de las Culturas del Barbanza’, un proyecto fotográfico de investigación y creación artística que da soporte al fotógrafo e investigador etnográfico Óscar Górriz. La iniciativa está orientada a la producción de una serie fotográfica de autor centrada en el paisaje natural y cultural de la comarca de Barbanza. Concretamente, este trabajo de exploración se desarrolló durante los meses de mayo y junio en Boiro.

El proyecto nace para apoyar la creación artística contemporánea, generar un archivo visual del territorio y contribuir a la puesta en valor del paisaje y de las identidades locales a través de una mirada documental y artística. Este integra también lugares emblemáticos, la historia de la familia Alcalde Varela y su vinculación con el territorio.

El trabajo del gallego Óscar Górriz, formado en artes, fotografía y diseño entre Galicia y Barcelona, se caracteriza por una aproximación al paisaje natural desde una profunda perspectiva cultural y de fuerte arraigo, en la que la fotografía busca ser, al mismo tiempo, una herramienta de composición y de transmisión cultural.

Hasta el 23 de septiembre

Esta muestra estará expuesta desde el próximo 23 de julio hasta el 23 de septiembre en Stimmung Stories, un espacio comprometido con el diseño gallego en el municipio de Boiro. La muestra pretende acercar al público el proceso y los resultados de esta investigación visual sobre Barbanza, generando un diálogo entre arte, territorio y comunidad.