El alcalde de Boiro informa a los jubilados de Lampón sobre los servicios dirigidos a los mayores

El primer edil, José Ramón Romero, y los concejales Raúl Treus y Marcos Fajardo durante el encuentro con los mayores Cedida

El alcalde de Boiro, José Ramón Romero, acompañado de los concejales Raúl Treus y Marcos Fajardo, mantuvieron el pasado lunes por la tarde un encuentro con los miembros de la Asociación de Xubilados e Pensionistas Aroña de Lampón para informar sobre las últimas actuaciones para la tercera edad que se están llevando a cabo en el concello.

Por un lado, el concejal de Política Social, Raúl Treus, explicó la convocatoria de las distintas líneas de subvención para dependencia convocadas por el ejecutivo municipal. Se tratan de ayudas que cuben hasta el 100% de los gastos para la realización de pequeñas obras de adaptación de viviendas en materia de accesibilidad y dependencia, así como servicios de respiro familiar y conciliación de la vida laboral.

Por su parte, el alcalde explicó los pasos realizados para la construcción en Boiro de una residencia de la tercera edad. Así, informó sobre el inmueble de 39 plazas que Agadea pretende construir en una finca municipal en O Saltiño, destinada a la población general, y explicó que “seguimos traballando polo proxecto para unha residencia grande, de 150 prazas, no Plan Parcial de Barraña.

“Temos un compromiso coas persoas maiores e o noso obxetivo é que Boiro conte cos mellores servizos tamén durante a xubilación”, afirmó el primer edil, que destacó los distintos servicios a disposición de las personas mayores.

Esta clase de reuniones se volverán a repetir en las próximas semanas con los miembros de las demás entidades de jubilados del municipio.