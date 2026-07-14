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Boiro

Boiro efectúa los trabajos para la reordenación y urbanización del parque de Cimadevila

Las obras, que ascienden a los 178.365,18 euros, están financiados mediante el POS+ de la Diputación

Redacción
14/07/2026 17:45
El alcalde, José Ramón Romero, en el lugar de las obras
El alcalde, José Ramón Romero, en el lugar de las obras
Cedida
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El Concello de Boiro está ejecutando las obras para la reordenación y urbanización del parque de Cimadevila. El alcalde, José Ramón Romero, visitó este martes el lugar donde se efectúan los trabajos para conocer de primera mano como se están desarrollando las actuaciones.

Con esta acción lo que se pretende es la renovación total de un espacio de ocio situado en el lugar de Cimadevila, así como aumentar las áreas de aparcamiento en una zona muy transitada.

“Seguimos traballando no acondicionamiento de espazos públicos e na dotación de servizos á veciñanza, como neste caso cun parque infantil e dotación de zona de aparamento nun lugar con moita demanda”, reconoció el primer edil boirense.

Las actuaciones que se pretenden llevar a cabo conllevan el desmontaje y relleno de terrenos con la ejecución de muros, el transplante de árboles, la pavimentación de la zona de estacionamiento y del parqueinfantil, la reordenación de los contenedores presentes en el lugar, y la instalación de mobiliario, señalización y otros equipos.

Los trabajos, que ascienden a un importe de 178.365,18 euros, están financiados mediante el Plan Único POS+ Concello de la Diputación de A Coruña.

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