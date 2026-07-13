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Boiro

El Concello de Boiro convoca una línea de ayudas para paliar situaciones de necesidad social

La bolsa tiene una dotación económica total de 69.624,50 euros que se van a repartir en tres líneas

Redacción
13/07/2026 20:33
El concejal de Política Social, Raúl Treus, y alcalde, José Ramón Romero
El concejal de Política Social, Raúl Treus, y alcalde, José Ramón Romero
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El Concello de Boiro convoca una línea de ayudas económicas extraordinarias destinada a atender situaciones de necesidad social para adaptación de viviendas en materia de accesibilidad o para personas con dependencia, así como para servicios de conciliación. El alcalde, José Ramón Romero, y el concejal de Política Social, Raúl Treus, presentaron este lunes las ayudas. 

Así, la convocatoria está destinada a miembros de unidades de convivencia con recursos económicos insuficientes para cubrir los gatos necesarios para prevenir, evitar o paliar situaciones de exclusión social. Las ayudas tienen una dotación económica total de 69.624,50 euros que se van a repartir en tres líneas.

La primera de las líneas está destinada a prestar ayudas económicas para la realización de pequeñas reparaciones o reformas de la vivienda en relación a la accesibilidad; la segunda para la adaptación funcional de la vivienda para personas en situación de dependencia; y la tercera es para financiar servicios de respiro familiar y conciliación de vida laboral y familiar.

Las ayudas pueden cubrir hasta el 100% del gasto subvencionable con el límite de 1.800 euros para las líneas uno y dos y de hasta 1.100 euros para la tres. El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 15 de octubre o hasta que se acabe el crédito disponible.

La convocatoria se realiza en el marco del POS+ de gastos sociales extraordinarios de la Diputación de A Coruña. “O Concello de Boiro volve a ser pioneiro en materia de axudas sociais, primeiro coa adquisición de medios técnicos para cesión e agora con axudas directas”, apunto el alcalde boirense.

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