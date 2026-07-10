Piden una indemnización de 60.000 euros por un robo en una joyería de Boiro

Exterior del negocio donde tuvo lugar el suceso

La Fiscalía del Area de Santiago de Compostela solicita una indemnización de 60.000 euros –o la cantidad en la que sean tasadas las joyas sustraídas– a dos hombres y dos mujeres por ser los presuntos autores de un robo en una joyería de Boiro. También, los supuestos autores se enfrentan a penas de prisión de cinco años y, dos de ellos, a otras de cuatro años y nueve meses por el delito de detención ilegal, además de indemnizar a la propietaria del negocio en 899,41 euros por las lesiones sufridas y en 2.000 euros por el daño moral ocasionado.

Los hechos se remontan a marzo de 2023, cuando en plena tarde dos de los acusados salieron de su domicilio en Ribeira y se dirigieron a Boiro en un vehículo alquilado para la ocasión. Una vez en las inmediaciones de la joyería, las mujeres se quedaron vigilando en el exterior, mientras que ambos varones accedieron al interior, donde se encontraba la propietaria, “fingiendo ante ésta estar interesados por una pulsera y alianza de oro, solicitándole después que les mostrase más joyas, por lo que fue a la caja fuerte”, expone el escrito de la Fiscalía.

En ese momento, entró otra clienta que solicitó que se la atendiese antes y, una vez se fue, cuando la propietaria se dispuso a abrir la caja fuerte, “procedió el acusado a inmovilizarle los brazos desde atrás y le tapó la boca con cinta de embalaje, mientras la acusada le sujetaba los brazos y piernas con bridas”.

Tras inmovilizar a la mujer, accedieron a la caja fuerte y se hicieron con varios estuches de joyas, cuyo valor se estima en unos 60.000 euros. Fue la clienta anterior quien al sospechar de la actitud de la pareja, regresó y vio como ambos acusados abandonaban el lugar con los estuches, “hallando a la dueña en el suelo, maniatada y amordazada y con dificultades para respirar al tener la cara cubierta con cinta de embalaje”. Los acusados huyeron a bordo del vehículo alquilado y las joyas no pudieron ser recuperadas.

A todos los presuntos autores se les acusa de un delito de robo y, además, a los que ataron a la propietaria, de un delito de detención ilegal y otro leve de lesiones. Por su parte, como consecuencia de las ataduras, la víctima sufrió lesiones en ambos antebrazos y en la cara.