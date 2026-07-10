Boiro celebra el Carmen con una fiesta ibicenca, procesión y verbena

El presidente de la comisión, Manuel Romero, el alcalde de Boiro, José Ramón Romero, y la integrante de la comisión, Andrea Otero Cedida

El Concello de Boiro colabora con la Comisión das Festas do Carme de Cabo de Cruz en el desarrollo da las Fiestas del Carmen 2026, que se celebrarán del 15 al 17 de julio e incluirán propuestas como una fiesta ibicenca verbena con diversas orquestas y la tradicional procesión. El alcalde, José Ramón Romero, participó en la presentación de la programación junto con el presidente de la comisión, Manuel Romero, la integrante de la comisión, Andrea Otero.

“As Festas do Carme son de gran relevancia pola importancia que teñen para todos os mariñeiros e o pobo de Boiro” afirmó Manuel Romero, quien explicó el programa. Las actividades comienzan este sábado, 11 de julio, con el torneo de bolos tradicional, que se celebrará a partir de las diez de la noche en el Campo de Triñáns; además del clásico partido de Solteros contra Casados, que tendrá lugar el el Campo de Valiño a las cinco de la tarde.

El miércoles 15 comienza la programación de las fiestas con el pasacalles de Arume y O Ar de Loureda. Por la tarde habrá el juego de la cucaña, juegos populares y la mesa de maquillaje, además del espectáculo infantil de Paco Nogueiras en el Subuqueiro. Ya por la noche será el turno de la verbena con las orquestas New Yrk, Ráfaga y DJ rafastray.

Al día siguiente, Día del Carmen y festivo local, la actividad comenzará de nuevo con pasacalles de Arume y O Ar de Loureda. A la once y media de la mañana tendrá lugar la salida de la virgen desde la capilla hasta la lonja, donde se celebrará la misa cantada y la procesión marítima. El día concluirá con verbena de la mano de Saudade y Sj ManuX, además de los fuegos artificiales.

El programa de actividades por las Fiestas del Carmen 2027 concluirá el viernes 17 con una fiesta ibicenca.

El alcalde boirense invita a todos los vecinos y visitantes de la localidad a participar en esta cita “que conta cunha gran relevancia e tradición no noso concello”, destacó.