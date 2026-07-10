Boiro celebra el Carmen con una fiesta ibicenca, procesión y verbena
La programación festiva abarcará desde el día 15 al 17 de julio , aunque el sábado 11 también se harán actividades previas
El Concello de Boiro colabora con la Comisión das Festas do Carme de Cabo de Cruz en el desarrollo da las Fiestas del Carmen 2026, que se celebrarán del 15 al 17 de julio e incluirán propuestas como una fiesta ibicenca verbena con diversas orquestas y la tradicional procesión. El alcalde, José Ramón Romero, participó en la presentación de la programación junto con el presidente de la comisión, Manuel Romero, la integrante de la comisión, Andrea Otero.
“As Festas do Carme son de gran relevancia pola importancia que teñen para todos os mariñeiros e o pobo de Boiro” afirmó Manuel Romero, quien explicó el programa. Las actividades comienzan este sábado, 11 de julio, con el torneo de bolos tradicional, que se celebrará a partir de las diez de la noche en el Campo de Triñáns; además del clásico partido de Solteros contra Casados, que tendrá lugar el el Campo de Valiño a las cinco de la tarde.
El miércoles 15 comienza la programación de las fiestas con el pasacalles de Arume y O Ar de Loureda. Por la tarde habrá el juego de la cucaña, juegos populares y la mesa de maquillaje, además del espectáculo infantil de Paco Nogueiras en el Subuqueiro. Ya por la noche será el turno de la verbena con las orquestas New Yrk, Ráfaga y DJ rafastray.
Al día siguiente, Día del Carmen y festivo local, la actividad comenzará de nuevo con pasacalles de Arume y O Ar de Loureda. A la once y media de la mañana tendrá lugar la salida de la virgen desde la capilla hasta la lonja, donde se celebrará la misa cantada y la procesión marítima. El día concluirá con verbena de la mano de Saudade y Sj ManuX, además de los fuegos artificiales.
El programa de actividades por las Fiestas del Carmen 2027 concluirá el viernes 17 con una fiesta ibicenca.
El alcalde boirense invita a todos los vecinos y visitantes de la localidad a participar en esta cita “que conta cunha gran relevancia e tradición no noso concello”, destacó.
El concello valora “moi positivamente” las Festas do Verán
El alcalde, José Ramón Romero, valora “moi positivamente” el transcurso de las Festas do Verán que se celebraron del 3 al 8 de julio y en las que se contó con una programación variada y para todas las edades.
Desde el gobierno municipal destacan la ausencia de incidencias graves tras seis días de gran afluencia. “Nestas festas priorizamos a seguridade e contamos cun Posto de Mando Avanzado”, recordó el primer edil. Otro de los puntos que resaltó fue la panificación de la verbena del último día.
Durante su intervención, el mandatario también agradeció “o esforzo dos distintos departamentos do Concello”, pese lamentar “a intención de determinadas persoas que trataron de facer fracasar as Festas do Verán alarmando á poboación con falsedades”.