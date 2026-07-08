Las peleas, los botellones y la gran generación de basura motivan la cancelación de la Romaría das Peñas

Imagen de archivo de una edición anterior

La Asociación Cultural Peñas Boiro ha tomado la decisión de cancelar su Romaría das Peñas, que tendría lugar el próximo agosto. El dictamen de la organización se debe a los acontecimientos vividos el pasado 6 de junio, cuando celebraban su tradicional “Luns das Peñas” en el Parque da Cachada, lugar en el que se generaron varias peleas, se realizaron botellones y se creó una gran cantidad de basura, pese a la insistencia de la entidad en la “necesidade de recoller o lixo e deixar o recinto en boas condicións”, según exponen en el comunidado oficial publicado a través de sus redes sociales. “A organización tivo que asumir practicamente toda a recollida”, apuntan.

“Desde os inicios das Peñas levamos insistindo na necesidade de actuar con sentido común e respecto. Estamos todos xuntos para pasalo ben, polo que non teñen cabida as pelexas nin calquera outro comportamento que vaia en contra do espírito das peñas”, recalcan en el escrito. Así, el presidente de la asociación, David Laiño, confirma que la decisión tan solo afecta a la cita anual de la Romería, la cual no se contempla que se celebre este año ni en futuras ocasiones.

“Agardamos que esta decisión sirva para reflexionar sobre a importancia de coidar entre todos unha celebración que sempre buscamos organizar co maior esforzo e ilusión”, concluye la entidad en su comunicado.

La de este 2026 ya sería la séptima edición de la celebración, que año tras año reúne a decenas de personas en una jornada festiva que incluye juegos, actividades y música para todos los públicos.