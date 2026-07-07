El BNG de Boiro insta al gobierno local a solucionar los “reiterados” cortes en el suministro de agua
La portavoz del BNG de Boiro, Raquel Suárez Regades, presentó esta semana un escrito en el registro municipal para trasladar las numerosas quejas recibidas por parte de los vecinos y vecinas de distintas zonas del municipio por los “reiterados cortes no subministro de auga potable”.
Según denuncia el Bloque, “durante determinados momentos do día, especialmente nas primeiras horas da noite, prodúcense interrupcións no abastecemento de auga, precisamente cando o consumo nos fogares é maior. Esta situación impide realizar con normalidade tarefas cotiás tan básicas como cociñar, asearse ou limpar, ocasionando importantes prexuízos ás familias afectadas”.
En esta línea, el BNG considera grave que no se trate de un hecho puntual, sino de un problema que se repite año tras año. “É inaceptable que a veciñanza teña que soportar esta situación de maneira reiterada, tratándose dun servizo público esencial e se primeira necesidade”, señala Suárez Regades.
Así, los nacionalistas reclaman un informe que detalle las causas que provocan las interrupciones en el abastecimiento de agua y que se adopten “con carácter urxente” as medidas necesarias para garantizar el servicio de forman continuada.
“O goberno ten a responsabilidade de planificar, investir e actuar para asegurar qu eun servizo bádico como o abastecemento de auga funcione con normalidade en todas as parroquias e barrios de Boiro”, concluye la portavoz.