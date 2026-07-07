Amicos hace entrega de los diplomas a los usuarios del Programa Integrado de Empleo

Los participantes con sus títulos Cedida

El Centro de Atención Integral de Amicos acogió este martes un acto en reconocimiento a los usuarios del Programa Integrado de Empleo 2025/2026 de la entidad, en el que se les hizo entrega de un diploma que acredita su participación en la esta iniciativa, que les permite adquirir nuevas competencias profesionales y acercarse al mercado laboral a través de la formación y el acomparamiento especializado.

La jornada reunió a participantes, empresas colaboradoras y representantes institucionales para hacer balance de los primeros meses de desarrollo de esta edición del programa y, sobre todo, para poner en valor el esfuerzo y la implicación de las personas participantes.

La directora general de Formación y Cualificación para el Empleo de la Xunta de Galicia, Zeltia Lado, fue la responsable de entregar los displomas a los usuarios junto al equipo de Amicos y representantes del tejido empresarial de la comarca.

Actualmente, el programa acompaña a 100 personas desempleadas de los concellos de Boiro, Ribeira, A Pobra, Noia, Porto do Son, Rianxo y Lousame. Según datos de la entidad, 61 ya consiguieron incorporarse al mercado laboral, consiguiendo un total de 97 contratos en sectores como comercio, logística, industria, turismo y más.