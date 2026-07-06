Trasladado al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza un sexagenario que resultó herido al caerse de un patinete eléctrico en Boiro

Una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 fue movilizada hasta el centro de Boiro para atender a un sexagenario que sufrió lesiones al caerse del patinete eléctrico en el que se desplazaba Chechu Río

La céntrica Avenida da Constitución, a la altura de la confluencia con la Rúa Robustiano Pérez del Día, en el entorno del lugar de Vimieiro, en el casco urbano de Boiro, fue escenario poco antes de las cinco y media de la tarde de ayer de un accidente de tráfico.

Un particular contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar que se acababa de producir, por razones que desconocía, la caída de un hombre de 60 años que se desplazaba montado en un patinete eléctrico.

Los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega avisaron a Policía Local y a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó una ambulancia asistencial de Soporte Vital Básico (SVB).

El personal técnico de emergencias sanitarias del 061 le prestó una primera asistencia a la víctima, a la que seguidamente procedió a evacuar hasta el área de Urxencias del Hospital do Barbanza, para proporcionarle la atención médica que precisa y le realicen pruebas para determinar el alcance de sus lesiones.

Segundo percance en dos días

Se trata de la segunda víctima de un accidente en el que se vio implicado un patinete eléctrico en dos días en la comarca barbanzana, después de que a las once y veinte de la mañana de este pasado viernes un mujer de 48 años resultó herida con pronóstico reservado como consecuencia de un accidente de tráfico registrado en pleno centro de Ribeira, concretamente en la Avenida de Rosalía de Castro, en las inmediaciones de la Praza do Concello, en el que se vieron implicados su patinete eléctrico y un camión de reparto.

A ese lugar se movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) del 061 con base en la capital barbanzana y cuyo personal técnico de emergencias sanitarias le prestó una primera asistencia a la víctima, que presentaba un golpe en la cabeza, fruto de la caída que sufrió y el impacto contra el pavimento y, seguidamente, procedió a su evacuación al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza para que recibiera la atención médica que precisa y le realicen pruebas para determinar el alcance de sus lesiones.

A diferencia del suceso de ayer en Boiro, en el que no han trascendido las circunstancias de lo ocurrido, en el accidente de Ribeira se sabe que la mujer que resultó herida trató de meterse con su patinete eléctrico por un paso estrecho que había entre unos contenedores verdes y un camión de reparto que se encontraba parado y en cuyo interior estaba su conductor, un hombre de 46 años, que no sufrió lesión alguna. Al parecer, en un momento dado, el vehículo de movilidad personal impactó con el camión y la persona que lo pilotaba fue a parar al suelo, donde recibió un golpe en la cabeza. La Policía Local comunicó que el patinete eléctrico fue inmovilizado debido a que carece de matrícula.