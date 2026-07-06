Denuncian la presencia de un cableado suelto que pone en riesgo la seguridad de los peatones en la Calle Principal de Boiro

El cableado sobre la banderola de la inmobiliaria Cedida

Los responsables de la inmobiliaria Miraben, en Boiro, denuncia la presencia de un cableado desprendido sobre la banderola de su negocio que pone en riesgo la seguridad de los viandantes que pasan por esa avenida. Al parecer los cables, que parecen ser de luz y telefonía, se desprendieron y algunos llegan incluso al suelo. Los propietarios del negocio advierten que, por el peso de este cableado, tuvieron que reforzar ya el cartel de la inmobiliaria para evitar que caiga.

Desde Miraben aseguran que llevan “máis de tres meses” padeciendo esta situación y, aunque ya se han puesto en contacto con el Concello, así como con la Policía Local y el 112, por el momento no se ha resuelto la situación. Consideran que supone además un riesgo para la población ya que la inmobiliaria está ubicada en la Calle Principal de Boiro, una de las vías con más afluencia.