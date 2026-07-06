Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Boiro

Denuncian la presencia de un cableado suelto que pone en riesgo la seguridad de los peatones en la Calle Principal de Boiro

Al parecer los cables se soltaron y cayeron sobre una banderola que tuvo que ser reforzada para no ceder por el peso 

Fátima Pérez
06/07/2026 12:57
El cableado sobre la banderola de la inmobiliaria
El cableado sobre la banderola de la inmobiliaria
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Los responsables de la inmobiliaria Miraben, en Boiro, denuncia la presencia de un cableado desprendido sobre la banderola de su negocio que pone en riesgo la seguridad de los viandantes que pasan por esa avenida. Al parecer los cables, que parecen ser de luz y telefonía, se desprendieron y algunos llegan incluso al suelo. Los propietarios del negocio advierten que, por el peso de este cableado, tuvieron que reforzar ya el cartel de la inmobiliaria para evitar que caiga.

Desde Miraben aseguran que llevan “máis de tres meses” padeciendo esta situación y, aunque ya se han puesto en contacto con el Concello, así como con la Policía Local y el 112, por el momento no se ha resuelto la situación. Consideran que supone además un riesgo para la población ya que la inmobiliaria está ubicada en la Calle Principal de Boiro, una de las vías con más afluencia.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620