Un piloto resulta herido tras salirse de la vía con su moto en la carretera provincial DP-1105, de Noia a Boiro, a la altura de Bermo

Una ambulancia del 061 trasladó al herido en la caída de moto hasta el servicio de Urxencias dle Hospital do Barbanza Chechu Río

La carretera de titularidad provincial DP-1105, de Noia a Boiro, a la altura del kilómetro 14, en el lugar de Bermo, fue escenario de un accidente de tráfico pasadas las cuatro y media de la tarde de ayer, y que consistió en una salida de vía de una motocicleta y la caída del motorista de 65 años que la pilotaba, que perdió el control de su vehículo de dos ruedas, y que acabó tirado en la cuneta. Fue un particular el que a las 16.35 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo sucedido y solicitar asistencia sanitaria para la víctima.

Así, con la información facilitada, los gestores del servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado de este accidente de tráfico a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro, que fue la primera en llegar al lugar y le prestó los primeros auxilios al herido, al que ayudó a salir de la cuneta, y posteriormente pudo ser atendido por el personal técnico de emergencias de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, al que también avisó el 112, como lo hizo con la Policía Local, el servicio municipal de Protección Civil y la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela.

La víctima, que principalmente se quejaba de un golpe en el tobillo, que posiblemente se ocasionó en la caída de la motocicleta, fue trasladada en una ambulancia asistencial de Soporte Vital Básico (SVB) hasta el servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza para que reciba la atención médica que precisa y le realicen pruebas para determinar el alcance de sus lesiones.