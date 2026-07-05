La implicación de un niño de 8 años en la malla marca el inicio de la Festas do Verán de Boiro

La recreación de la malla de centeno tuvo lugar en la Praza de Galicia Chechu Río

La participación del pequeño Leo Tubío, de 8 años, junto a otros nueve malladores, entre los que figuran las jóvenes Uxía Ramallo y Lucía Romero casi desde la primera edición, en la recreación de la tradicional malla de centeno, que tuvo lugar ayer al mediodía en la Praza de Galicia, marcó el inicio de las Festas do Verán de Boiro. que ayer al mediodía también incluyó bailes con Xilbarbeira y Aroña. La escenificación se hizo con una docena de mollos, de los que se extrajeron ocho kilos de grano, que fue virado por seis mujeres. El chiquillo, que el año pasado ya había demostrado maneras con el manejo de la herramienta, y que, tras estar entrenando el viernes y a primera hora de ayer, demostró muy buenas maneras y tuvo “boas sensacións”.

Fue un anticipo de lo que se verá el próximo 1 de agosto en el campo de Ordenario, donde se repetirá la malla, pero más grande. Será con una fiesta que arrancará la víspera, con una exposición de maquinaria antigua y aperos de labranza y una foliada. Ese mismo sábado también habrá comida campestre, hinchables y fiesta de la espuma, alboradas con el grupo O Son do Pote y que incluirán pasacalles seguidos por una caravana de tractores, como ya hicieron el año pasado. La verbena contará con la actuación del trío Amanay, seguido de DJ Antón. Y el domingo habrá sesión vermú.

El viernes fue la lectura del pregón, presentado por Leti da Taberna y se convirtió en un homenaje al comercio tradicional, al reconocerse que contribuyó al desarrollo económico, social y humano de la villa durante generaciones. Participaron representantes de esos negocios, que hablaron de sus experiencias para sacarlos adelante tanto tiempo, no solo como motores de la economía, sino “espazos de confianza, atención personalizada e relación social, compartindo historias, facendo amizades e construíndo comunidade”, poniendo en valor el trabajo diario que contribuyó a construir “un Boiro vivo e dinámico”.

Los bailes de Xilbarbeira y Aroña atrajeron a numeroso público hasta la entrada de la casa consistorial Chechu Río

Participantes en la lectura del pregón de las Festas do Verán de Boiro inmortalizaron el momento haciéndose una foto de grupo

Domingo 5 de julio:

10.00 horas – Alboradas con el grupo Ar de Loureda.

12.00 horas – Exhibición de baile con Abeloura, Ballet Folclórico Boirense y Abanqueiro.

12.00 horas – Pasacalles con la Banda de Negreira.

13.30 horas – Sesión vermú en la calle peatonal con la banda D’Crooners.

20.30 horas – Actuación de Balbina con la Banda de Música de Boiro en Praza da Terceira Idade.

22.00 horas – Verbena con la orquesta La Oca Band en Praza de Galicia.

00.00 horas – Espectáculo piromusical en la playa de Barraña.

00.30 horas – La Banda de Ayer en Praza de Galicia.