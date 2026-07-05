Heridos dos conductores tras una colisión frontolateral entre sus coches en la carretera que comunica Boiro con Cabo de Cruz

En el siniestro se vieron implicados un Alfa Romeo y un Renault Clío, que colisionaron frontolateralmente Chechu Río

Dos conductores resultaron heridos de diversa consideración como consecuencia de un accidente de tráfico registrado en torno a las cinco y veinte de la tarde de ayer en la carretera provincial DP-1107, de Boiro a Cabo de Cruz, a la altura del kilómetro 3, a su paso por la parroquia boirense de Santa María do Castro. Fue un particular el que a las 17.22 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo ocurrido, e indicaba que no había personas atrapadas, pero que había heridos.

Así, con la información facilitada, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma dieron traslado de lo ocurrido a la dotación de guardia dle parque comarcal de Bomberos de Boiro, así como al servicio municipal de Protección Civil, a la Policía Local, a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela y a Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Ojo y pecho

En el accidente se vieron implicados un Alfa Romeo, conducido por una joven, que aparentemente presentaba un golpe en un ojo, y un Renault Clío, a los mandos de un sexagenario, que se quejaba de dolor en el pecho. Al parecer, el siniestro se produjo cuando uno de los vehículos referidos circulaba por la carretera general en dirección hacia Boiro, cuando desde la pista de O Careixo se incorporó el otro y fue entonces cuando se produjo una colisión frontolateral entre ambos automóviles.

Los dos conductores heridos recibieron unos primeros auxilios en el punto, hasta que fueron trasladados en una ambulancia asistencial de Soporte Vital Básico (SVB) del 061 los trasladó junto al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza, donde recibieron la atención médica que precisaban y les hicieron las pruebas pertinentes para determinar el alcance de sus lesiones.