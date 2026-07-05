Herido grave un ciclista al caerse de su bicicleta en Escarabote al perder la estabilidad cuando quería coger algo que llevaba consigo

Una ambulancia asistencial dle 061 se desplazó hasta el lugar del suceso y procedió al traslado de la víctima hasta el servicio de Urxencias dle Hospital do Barbanza Chechu Río

Un ciclista resultó herido de carácter grave en la espalda tras sufrir un caída de la bicicleta en la que iba montado y circulaba por la carretera de titularidad autonómica AC-305, a la altura del kilómetro 22, a su paso por el núcleo de población de Escarabote, en la parroquia boirense de Santiago de Lampón. Un particular contactó a las 12.40 horas con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar que había una persona accidentada al caer de su bicicleta y que precisaba asistencia sanitaria. Al parecer, esa persona perdió la estabilidad cuando trató de coger algo que llevaba consigo.

Con la información facilitada, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado de lo ocurrido a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro, que fueron los que le prestaron los primeros auxilios, a la víctima, que tiene la espalda afectada, y lo inmovilizaron con collarín y sobre el tablero espinal.

También se avisó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó hasta el punto una ambulancia asistencial de Soporte Vital Básico (SVB) con el equipo médico del Punto de Atención Continuada (PAC) de O Saltiño, que junto con el personal técnico de emergencias sanitarias continuó prestándole asistencia al herido, al que subieron en una camilla, donde lo introdujeron en un colchón de vacío para su completa inmovilización, para seguidamente proceder a su evacuación al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza, para que reciba una atención médica más completa y le realicen pruebas para determinar el alcance de sus lesiones.

Igualmente, hasta el lugar también se trasladaron una patrulla de la Policía Locla y otra de seguridad ciudadana de la Guardia, y está previsto que acuda una unidad de la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que previsiblemente se encargará de elaborar un informe o atestado sobre lo ocurrido.