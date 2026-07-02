Trasladan al Hospital do Barbanza  a tres heridos en una pelea multitudinaria entre feriantes de las atracciones de las Festas do Verán de Boiro

_Algunos de los implicados en la reyerta cogieron barras metálicas de una de las atracciones con la intención de golpear a sus oponentes

Tres hombres resultaron heridos de diversa consideración y tuvieron que ser atendidas en el servicio de Urxencias dle Hospital do Barbanza como consecuencia de una pelea multitudinaria registrada en las primeras horas de la pasada noche en el casco urbano de Boiro y en la que se vieron implicadas, al menos, un quincena de personas. Ocurrió en torno a la una menos cuarto de la madrugada en la Avenida da Constitución, donde se instalan las atracciones de feria de las Festas do Verán, que comienzan mañana, y en la que se vieron implicados trabajadores de algunas de esas barracas. Según relataron algunos testigos, se vivieron momentos de gran tensión, sobre todo cuando algunos de los participantes en la reyerta hicieron uso de barras metálicas que habían cogido de alguna de las atracciones para golpear a sus oponentes, e incluso hubo quien esgrimió navajas, además de que hubo intercambio de puñetazos y patadas. Mientras tanto, otros de los feriantes intentaron mediar para separar a quienes se estaban pelando.

Hasta el lugar acudió una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, con el equipo médico del Punto de Atención Continuada (PAC) del centro de salud de O Saltiño, que trasladó a un hombre de 46 años y otro de 20 años hasta el servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza, para que recibieran asistencia médica y le realizasen pruebas para determinar el alcalde de sus lesiones, al igual que a otra persona que también acudió a requerir asistencia. Dos de ellas fueron dadas de alta y otra permanece en observación. Además, según algunas fuentes, otras dos personas que resultaron heridas fueron atendidas en el propio PAC boirense.

Inicio de la reyerta

Al parecer, la pelea se inició en el entorno de un local hostelero por una discusión entre dos trabajadores de una atracción de feria y el hijo menor de edad de un feriante. Según indicaron algunos testigos, dos de los implicados esgrimieron navajas e incluso rompieron botellas de vidrio para tratar de agredir a su oponente, mientras otros salieron en auxilio de este último. Una cuestión relacionada con la presunta instalación de más atracciones de las inicialmente contempladas pudiera estar en el origen de lo sucedido, y que se generase una situación de tensión entre los feriantes, que afirman que no están ganando dinero con sus atracciones y que todo eso va en su perjuicio.

Hasta el lugar del suceso se movilizaron patrullas de la Policía Local y de la Guardia Civil, que abrió diligencias de investigación sobre lo ocurrido y tratar de esclarecer los hechos. Los agentes procedieron a la identificación de varias personas y se está a la espera de que las afectadas presenten la correspondiente denuncia para avanzar en las pesquisas y proceder a practicar detenciones en caso de que así se determine.