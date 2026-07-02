La Guardia Civil de Boiro desarticula un punto de venta de droga en la vecina comarca de Sar

Imagen de los diferentes tipos de drogas intervenidas en la 'Operación Basai'

La Guardia Civil de Boiro detuvo a una persona en Dodro como presunta autora de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas y logró desactivar un activo punto de venta y distribución de sustancias estupefacientes que abastecía a consumidores de la vecina comarca de Sar. La investigación desarrollada dentro de la 'Operación Basai', se inició tras recibirse informaciones sobre la posible actividad ilícita que se estaba llevando a cabo desde una vivienda ubicada en las proximidades de la referida localidad en la que se produjo el arresto.

Durante la pesquisas, los efectivos del instituto armado mantuvieron un estrecho contacto con los residentes de la zona, quienes habían expresado su preocupación e inquietud ante el constante tránsito y la afluencia de personas que acudían a dicho inmueble, presuntamente para adquirir las sustancias de forma habitual, alterando la seguridad y la convivencia vecinal. Como resultado de las gestiones realizadas durante los últimos meses, los guardias civiles boirenses obtuvieron los indicios y pruebas necesarios para proceder a la detención del presunto responsable.

Incautaciones

En el marco de la referida operación antidroga, se lograron intervenir un total de 45 dosis de cocaína, 816 dosis de resina de hachís y 417 de cogollos de marihuana, sustancias que ya se encontraban preparadas en diferentes formatos para su suministro inmediato, afectando especialmente a los sectores más jóvenes de la comarca de Sar. Tras la finalización de las correspondientes diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición judicial.

Desde la Guardia Civil se agradece la colaboración ciudadana prestada en este servicio, destacando que esa implicación es clave para detectar y erradicar este tipo de puntos de venta de droga en el ámbito local, minimizando así los riesgos asociados a la salud pública y reforzando la seguridad ciudadana en los municipios.