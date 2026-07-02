El Ayuntamiento de Boiro despliega un dispositivo especial de seguridad y tráfico con motivo de sus Festas do Verán

La instalación y funcionamiento de las atracciones, en una imagen de archivo, provoca cortes de tráfico durante estos días Chechu Río

El Ayuntamiento boirense emitió un comunicado en el que indica que, con motivo de las Festas do Verán 2026, que se celebran desde mañana y hasta el 8 de julio, tiene preparado un dispositivo especial de seguridad ciudadana, que contempla un incremento de efectivos en la calle con un refuerzo de la Policía Local, la regulación del tráfico rodado para tratar de evitar retenciones y un Puesto de Mando Avanzado. Resecrto a este último, que incluye un sistema de viodeovigilancia que permitirá controlar en tiempo real distintos puntos neurálgicos de la fiesta.

Debido a la instalación de las distintas infraestruturas para el desarrollo de los festejos, durante estas fechas tendrán lugar varios cortes de calles. En concreto, refiere que la Avenida da Constitución se encuentra cortada a la circulación rodada de vehículos en uno de sus carriles para el montaje de las atracciones de feria; y que el carril de bajada se cortará todas las noches, pero quedará libre al paso para el tránsito durante el día.

Además, debido al espectáculo piromusical previsto para la medianoche del domingo al lunes, no se podrá estacionar ni circular desde la tres de la tarde del 5 de julio en la Avenida de Avellaneda en el tramo comprendido entre las intersecciones con las calles Manuel María y Traballadoras do Mar. El miércoles 8 de julio, último día de las Festas do Verán de Boiro 2026, se cortará al tráfico rodado la Rúa Principal para la celebración de la verbena con tres orquestas en la Praza de Galicia, por lo que los desvíos para la salida del caco urbano se deberán hacer por Ponte Goiáns o Espiñeira y los accesos al aparcamiento por la Rúa Francisco del Rio Romero. También estará cortada al tráfico rodado la Rúa Salvador Allende para el concierto de 9Louro en el parking de la Praza da Mancomunidade. De todos modos, fuentes municipales detallan que, en todo momento, estarán garantizados los accesos a garajes y viviendas y el paso de vehículos de emergencias.

En cuanto a los espacios de aparcamiento habilitados con motivo de las Festas do Verán, la Administración local indica que mantendrá abierto las 24 horas el parking subterráneo de la Praza de Galicia, a excepción del miércoles 8, que permanecerá cerrado. También indica que estará abierto las 24 horas el aparcamiento de la Praza de A Boqueira de A Negral. Y, a mayores, habilitó un nuevo espacio en la zona de Espadañal y zonas de estacionamiento en la Avenida da Constitución, en el entorno de A Boliña y con acceso por la carretera de Abanqueiro y la propia avennida. Y señala que el aparcamento de la Praza da Mancomunidade estará disponible para su uso todos los días a excepción del miércoles 8, cuando albergará el concierto de 9Louro.