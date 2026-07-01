Presupuestada en 493.811 euros la obra de habilitación de un aula gastronómica en el espacio multiusos del mercado de Boiro

El alcalde, José Ramón Romero, y el edil de Comercio, Formación e Emprego, Roberto Lojo, presentaron el proyecto con el director de Comercio, Gabriel Alén, y el portavoz de PP, Fernando García

El Ayuntamiento boirense proyecta llevar a cabo la creación de un aula gastronómica en las instalaciones de su mercado municipal con una inversión que se eleva a un total de 493.811 euros, y que cuenta con una subvención de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, por importe de 251.052 euros. El objetivo que se persigue con esa ayuda es el de seguir impulsando una red de Mercados Excelentes de Galicia.

El alcalde de Boiro, José Ramón Romero, y el concejal de Comercio, Formación e Emprego, Roberto Lojo, presentaron el proyecto junto el director xeral de Comercio, Gabriel Alén, y el portavoz del grupo municipal del PP, Fernando García Diéguez, e indicaron que las actuaciones que se pretende acometer buscan equipar el espacio multiusos anexo a la plaza de abastos con una cocina híbrida que permita realizar funciones de obrador de transformación, cocina formativa y eventos gastronómicos abiertos a la ciudadanía.

Durante el acto se detalló que en una primera fase se dotará al espacio do equipamiento principal, adaptándolo para desarrollar diversidad de actividades: cursos formativos, transformación y conserva de alimentos, actividades divulgativas y promocionales, mercadillos de productos distinguidos o showcookings de exaltación da gastronomía local. Y se anuncia la habilitación de una sala para reuniones y actividades.