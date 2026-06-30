UCIN Boiro exige al gobierno local  los informes de seguridad sobre la Praza de Galicia ante la llegada inmediata de las Festas do Verán

UCIN Boiro advierte que la gran afluencia de personas y la instalación de escenarios de gran tonelaje en la Praza de Galicia, sobre el parking municipal, podría suponer un riesgo para la estructura

Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN) de Boiro formalizó ayer un requerimiento por registro dirigido a la Alcaldía para exigir la entrega inmediata de todos los informes técnicos que avalen la seguridad estructural de la Praza de Galicia con motivo de la celebración de varias actividades de las Festas dos Verán sobre esa explanada. Su coordinador local, Miguel Piqueras, señala que, ante la inminente llegada de esas celebraciones estivales, que conllevan una gran afluencia de personas y la instalación de escenarios y atracciones de feria de gran tonelaje, y muestra su “profunda preocupación por la falta de transparencia pública sobre el estado de esa superficie, que sirve de cubierta al parking subterráneo municipal”.

“Nos importa, por encima de todo, la seguridad de nuestros vecinos y de los visitantes que acuden a disfrutar de Boiro en estas fechas”, dijo el líder de UCIN, para quien “el derecho a la fiesta y ocio no puede estar reñido con la integridad física de las personas. No estamos en contra de las celebraciones, al contrario, pero exigir que las cosas se hagan con seguridad y con los informes técnicos en la mano no es negociable”. Miguel Piqueras señala que “no podemos permitir que la falta de previsión provoque una desgracia evitable”.

Desde la formación independiente señalan que “el deterioro de la plaza es visible a pie de calle: el pavimento presenta grietas y hundimientos que hacen más que razonable exigir que se certifique de forma rigurosa la resistencia mecánica del forjado ante sobrecargas extraordinarias”. Por este motivo, el escrito registrado por UCIN pide formalmente al Ejecutivo local el acceso a las últimas inspecciones técnicas sobre el estado del forjado de la plaza y del aparcamiento subterráneo. Asimismo, exige conocer los detalles del Plan de Seguridad y Emergencia específico para estos festejos, detallando las restricciones de peso que se van a aplicar.

Corte de la AC-305

UCIN Boiro suma una e importante exigencia ante lo que considera un riesgo adicional por el proyectado corte de la carretera AC-305. La formación independiente reclama formalmente que el alcalde informe “de manera clara y transparente a toda la ciudadanía sobre los permisos oficiales para invadir la calzada y si cuenta con la autorización vinculante de la Agencia Galega de Infraestruturas (AXI) de la Xunta de Galicia.

Asimismo, pide que se aclare si se dispone del preceptivo informe favorable de la Jefatura de la Policía Local de Boiro para cerrar esta arteria principal y si el Ayuntamiento elaboró un Plan de Seguridad y Emergencia específico para una jornada multitudinaria. Cree una “temeridad absoluta” bloquear de forma unilateral la principal vía de evacuación rápida del centro urbano, por lo que cree “crucial y urgente” que el gobierno local aclare cómo va a garantizar que, ante cualquier contingencia, los servicios de emergencia “tengan un acceso limpio, rápido y sin ningún tipo de obstáculos”.

"Garantizar la seguridad pública es una obligación legal y moral de este Ayuntamiento", subraya Piqueras, que insta al gobierno local a actuar con la máxima responsabilidad antes de que comiencen las celebraciones. "Con esta iniciativa, UCIN Boiro se consolida como una alternativa política útil, rigurosa y comprometida con los problemas reales del municipio, demostrando que su labor se centra en fiscalizar con seriedad para proteger el interés general y garantizar que Boiro sea un lugar seguro para vivir y celebrar", concluyó su coordinador local.