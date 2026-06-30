Rescatado un menor tras quedar a la deriva en una tabla de paddle sur en la playa de Barraña, en Boiro

El helicóptero de rescate 'Pesca 1' del Servizo de Gardacostas de Galicia fue movilizado en el operativo de ayuda al niño en apuros

Un menor de edad fue rescatado esta tarde tras quedar a la deriva cundo se desplazaba en una tabla de paddle sur en la playa de Barraña, en Boiro. El Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia tuvo conocimiento de lo ocurrido en torno a las cuatro y media de esta tarde después de que un particular alertó de que un niño estaba teniendo dificultades para regresar a la orilla mientras practicaba esa modalidad deportiva en esa zona del litoral.

Según indicó el alertante, la corriente lo estaba alejando cada vez más de la línea de playa y, en ese momento, dos persona se metieron en el agua del mar con la intención de socorrerlo, pero no consiguieron llegar al chiquillo. Fue entonces cuando los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega solicitaron la intervención en dicho operativo de Salvamento Marítimo, el Servizo de Gardacostas, la Guardia Civil, la Policía Local y el servicio municipal de Protección Cvil. Además, se mantuvo contacto permanente con los socorristas de dicho a renal.

Hasta el lugar se desplazó el helicóptero de rescate 'Pesca I' y la embarcación auxiliar 'RÍa de Vigo', ambos del Servizo de Gardacostas de Galicia. Finalmente, fue esta última embarcación la que logró rescatar al menor, y otra embarcación recogió a una de las personas que se lanzaron al agua para auxiliarlo, mientras que la otra logró regresar a la orilla por sus propios medios. Según informó el 112, todos se encontraba en buen estado.