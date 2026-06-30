Las ‘Quincenas Fantásticas’ regresan a partir de mañana a Boiro como un impulso al comercio local y el sorteo de un 1.000 euros en bonos

Imagen del cartel de la campaña comercial que se desarrollará desde mañana y hasta el 3 de agosto

La Asociación Boirense de Empresas (ABE) pone en marcha a partir de mañana y hasta el 3 de agosto una nueva edición de su campaña ‘Quincenas Fantásticas’, que cuentan con la implicación directa de los más de 215 establecimientos asociados a dicha entidad, se presenta con el doble propósito de ser un nuevo impulso para la dinamización del comercio local y, sobre todo, agradecer la confianza de las personas que cada día eligen comprar en sus negocios.

Las personas que realicen sus compras en los locales asociados a la patronal local durante el periodo de esta acción comercial podrán participar en el sorteo de 1.000 euros en bonos ABE siempre que registren sus tickets o facturas a través da aplicación disponible en su página web, y cada registro válido contará como una participación en el sorteo correspondiente a la quincena en la que se haga ese trámite, “sempre que o establecemento sexa un negocio asociado e o tícket cumpra os requisitos establecidos nas bases”, precisan desde la asociación empresarial.

En cada una de las quincenas se sortearán 500 euros en bonos ABE, distribuidos en tres premios de 250, 150 y 100 euros, que se podrán canjear exclusivamente en los comercios asociados, “reforzando así o obxectivo principal da campaña: que o valor quede en Boiro e siga xerando vida, actividade e proximidade”. Las fechas de los sorteos serán los días 17 de julio y 3 de agosto.

Confianza, apoyo y futuro

El presidente da ABE, Daniel García, destacó que esta campaña, que cuenta con financiación de la Xunta de Galicia, en el marco de las acciones de dinamización y apoyo al comercio de proximidad, no marco das accións de dinamización e apoio ao comercio de proximidad, “é unha forma de devolverlle á veciñanza e tamén ás persoas que nos visitan no verán unha pequena parte de todo o que lle dan ao noso comercio durante o ano. Cada compra nun establecemento local é moito máis que unha transacción: é confianza, é apoio e é futuro para o noso pobo”.

Desde la entidad organizadora indican que esta edición llega con el objetivo de “seguir medrando e superando a excelente resposta dos últimos anos”, pues en 2024 se registraron 3.588 participaciones, mientras que en 2025 la campaña alcanzó un récord histórico con 4.395 participaciones, “consolidando o seu crecemento e o forte vínculo entre comercio e ciudadanía”. Desde la ABE señalan que, más allá de los datos, “o máis importante é que cada ticket rexistrado representa unha mostra de confianza no comercio local. Por iso, as ‘Quincenas Fantásticas’ queren seguir sendo tamén iso, unha maneira sinxela pero significativa de agradecer a clientes habituais, veciños e visitantes que fan posible que o comercio de Boiro siga vivo, próximo e cheo de futuro”.