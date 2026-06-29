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Boiro

Una mujer resulta herida en un accidente en la Rúa As Mangas, en el lugar boirense de Cabo de Cruz

Una ambulancia asistencial del 061 con base en el lugar de O Saltiño trasladó a la víctima del siniestro hasta el servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza

Chechu López
29/06/2026 11:20
Una ambulancia del 061, con el equipo médico del centro de salud pobrense, trasladó a la víctima al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza
Una ambulancia del 061 con base en el lugar de O Saltiño trasladó a la víctima del accidente en la Rúa As Mangas hasta el servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza
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Una mujer de unos 77 años resultó herida, inicialmente de carácter leve, como consecuencia de un accidente de tráfico registrado poco antes de las diez y media de esta mañana en la Rúa As Mangas, en la confluciencia con la Rúa Agra Vella, en el lugar de Cabo de Cruz, en la parroquia boirense de Santa María do Castro. Según pudo saber este periódico, el suceso se debió a una colisión y fue la Policía Local de término municipal de Boiro la primera que acudió al lugar tras recibir el aviso de un particular sobre lo ocurrido. 

Los agentes municipales dieron traslado del suceso al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia, desde donde se pusieron los hechos en conocimiento de la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, del servicio municipal de Protección Civil boirense y de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó a su ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) con base en el lugar de O Saltiño.

El personal técnico de emergencias sanitarias del 061 le prestó una primera asistencia a la víctima, que presentaba diversas contusiones, y a la que luego se evacuó en el vehículo asistencial hasta el servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza para que reciba una atención médica más completa y le realicen pruebas para determinar el alcance de sus lesiones.

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