La Xunta de Galicia desembolsó más de 105.000 euros en la puesta a punto para este verano del albergue juvenil de Espiñeira

La delegada territorial de la Xunta supervisó los trabajos realizados y la incorporación de equipamientos en el campamento boirense

La delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, acompañada del director territorial de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, Severino Álvarez, visitó esta mañana el albergue juvenil de Espiñeira, en Boiro, para supervisar la posta a punto de sus instalaciones dos días antes del inicio este miércoles, 1 de julio, de la campaña de verano en la que se prevé que cientos de niños podrán disfrutar de su tiempo de ocio a través de las actividades organizadas por la Administración autonómica y que forman parte de la campaña ‘Modo Verán Activo’, que alcanza este ano en las instalaciones de Espiñeira un total de 618 plazas entre campamentos, minicampamentos ‘Coñece Galicia’, campos de voluntariado y uso de instalaciones por entidades juveniles y actividades de ocio alternativo.

Durante a visita, a representante del Ejecutivo gallego comprobó las mejoras acometidas en dicho complejo para ofrecer “unhas instalacións mellor equipadas, seguras e adaptadas ás necesidades dos participantes” y en las que se desembolsaron más de 105.000 euros. Destacan el acondicionamiento integral de la instalación eléctrica, así como la colocación de nueva iluminación y focos en la pista deportiva. Asimismo, se instaló un sistema de toldos verticales para el cierre del porche del comedor, para mejorar su funcionalidad y aprovechamiento.

También se realizaron la adecuación de la entrada del campamento y la limpieza del camino de acceso, junto con la sustitución del cierre de entrada y de la persiana metálica del comedor. Además, se llevaron a cabo trabajos de limpieza del tejado y de los canalones, el pintado de las rejas de todas las ventanas y puertas metálicas y actuaciones de pintura interior en la casa de la Gerencia. Las tareas de mantenimiento se completaron con labores de poda sanitaria y tala de la vegetación y con la reparación de las tiendas de campaña.

Lonas

En lo que a equipamiento se refiere, el campamento de Espiñeira incorporó dos lonas para tiendas de campaña y 40 fundas para colchonetas, además de renovar parte del mobiliario con la adquisición de cuatro camas y otros tantos colchones. Las mejoras se completaron con la incorporación de una lavadora, una secadora, nuevo ajuar, dos carros de cocina y 92 sillas apilables multiusos. Y se colocaron papeleras en el exterior de las instalaciones, contribuyendo a reforzar la limpieza y la sostenibilidad del recinto y un nuevo cartel de denominación del campamento.

El campamento de Espiñeira albergará la actividad ‘Candilexas’, con cuatro turnos de diez días cada uno y un total de 480 plazas, y ‘Talentia’, que ofertará un turno de 10 días y 18 plazas. Este albergue cuenta también con una cesión de usos de las instalaciones por entidades juveniles para desarrollar programas de ocio educativo y de tiempo libre durante la campaña de verano 2026, del 26 de agosto al 4 de septiembre. Los campos de voluntariado ofertan también uno de Amicos con 15 plazas del 12 al 23 de julio.