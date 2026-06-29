Herido un peatón en un atropello en la Avenida da Constitución, a la altura de la rotonda del ancla, en Boiro

Una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 con base en Ribeira fue movilizada hasta la Avenida da Constitución de Boiro, donde tuvo lugar el accidente de tráfico Chechu Río

Una hombre de 63 años resultó herido en un accidente de tráfico registrado en torno a las diez menos veinte de esta mañana en la Avenida da Constitución a la altura del edificio número 49, junto la rotonda del ancla, y que consistió en un atropello. Fue un particular que pasaba por el lugar el que en torno a esa hora contactó con Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó hasta ese lugar una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), con base en Ribeira, debido a que la que tiene su sede en O Saltiño se encontraba ocupada en ese momento.

Mientras se desplazaba la ambulancia ribeirense hasta el lugar, el 061 también movilizó al equipo médico del área de Urxencias del centro de salud de Boiro para poder prestarle una primera asistencia a la víctima. y seguidamente con el personal técnico de emergencias sanitarias, que procedió a la inmovilización del herido y, a continuación, llevó a cabo su traslado al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza para que reciba la atención médica que precisa y le realicen pruebas para determinar al alcance de sus lesiones.

Desde el 061, que recibió una nueva alerta posterior por el mismo suceso, también se dio traslado del suceso al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia, cuyos gestores contactaron con la Policía Local, que indicó que ya era conocedora del mismo y que se encarga de instruir el atestado correspondiente, y al servicio municipal de Protección Civil boirense, que también movilizó a sus efectivos de guardia hasta el lugar para colaborar en todo lo que sea necesario.