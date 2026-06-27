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Boiro

La nueva edición de la revista Folía rinde homenaje a los negocios emblemáticos de Boiro

Fátima Pérez
27/06/2026 22:10
El Concello publica una nueva edición de la revista Folía
El Concello publica una nueva edición de la revista Folía
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El Concello de Boiro publica una nueva edición de la revista Folía, que se edita cada año con motivo de las Festas do Verán y este año rinde homenaje a los negocios emblemáticos de Boiro. Esta revista recoge mucho más que el programa de las fiestas, ya que también conserva parte de la historia local y así lo destacaron el alcalde, José Ramón Romero; la concejala de Cultura, María Outeiral; y el técnico de Cultura del Concello de Boiro, Alberto García, en su presentación.

Las páginas de Folía incluyen artículos de opinión, información comercial, el programa detallado de actividades de cada jornada y también información sobre el colectivo homenajeado.

La concejala de Cultura, María Outeiral y el alcalde, José Ramón Romero, presentaron el cartel que recoge las principales atracciones de las Festas do Verán de Boiro

Un tributo a Julio Iglesias, La Banda de Ayer, Panorama, París de Noia y América de Vigo serán las atracciones estelares de Festas do Verán de Boiro

Más información

En este 2026, la revista Folía rinde homenaje a esos negocios emblemáticos que llevan generaciones formando parte del tejido económico. Para el Concello son los establecimientos que permanecen durante años en una localidad los que acaban convirtiéndose en una parte fundamental de la vida social de un pueblo.

La revista incluye también el programa completo de actividades de las Festas do Verán, que este año se celebran del 3 al 8 de julio.

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