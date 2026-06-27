La nueva edición de la revista Folía rinde homenaje a los negocios emblemáticos de Boiro

El Concello publica una nueva edición de la revista Folía Cedida

El Concello de Boiro publica una nueva edición de la revista Folía, que se edita cada año con motivo de las Festas do Verán y este año rinde homenaje a los negocios emblemáticos de Boiro. Esta revista recoge mucho más que el programa de las fiestas, ya que también conserva parte de la historia local y así lo destacaron el alcalde, José Ramón Romero; la concejala de Cultura, María Outeiral; y el técnico de Cultura del Concello de Boiro, Alberto García, en su presentación.

Las páginas de Folía incluyen artículos de opinión, información comercial, el programa detallado de actividades de cada jornada y también información sobre el colectivo homenajeado.

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En este 2026, la revista Folía rinde homenaje a esos negocios emblemáticos que llevan generaciones formando parte del tejido económico. Para el Concello son los establecimientos que permanecen durante años en una localidad los que acaban convirtiéndose en una parte fundamental de la vida social de un pueblo.

La revista incluye también el programa completo de actividades de las Festas do Verán, que este año se celebran del 3 al 8 de julio.