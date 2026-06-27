El PP de Boiro advierte del riesgo de decisiones sobre la parcela cedida a Agadea en O Saltiño para construir "unha miniresidencia"

El Ayuntamiento de Boiro firmó el pasado 15 de junio el convenio para cederle a la entidad Agadea un terreno de 3.389 metros cuadrados en el lugar de O Saltiño Chechu Río

Los cuatro concejales del grupo municipal del PP que acudieron al pleno ordinario de la corporación local de este pasado jueves decidieron ausentarse durante la votación de dos de los puntos vinculados a la construcción y explotación de un centro residencial de 39 plazas para persoas maiores bajo la denominación Agadea Hábitat, y en el que se prevén invertir 2,4 millones de euros. Uno de ellos fue el relativo a la modificación de créditos, con cargo al remanente de tesorería, para otorgar una subvención nominativa de 150.000 euros a Asociación Galega de Axuda aos Enfermos con Demencia Tipo Alzheimer (Agadea) para la construcción de un centro residencial para mayores en el lugar de O Saltiño. El otro se refirió a la concesión de una bonificación del 95% de la cuota del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) respecto al proyecto para

El portavoz popular, Fernando García Diéguez, indicó que no querían tener responsabilidad patrimonial alguna en una decisión "de dubidosa legalidade", al advertir que sobre la referida parcela cedida para crear "unha miniresidencia de 39 prazas VIP como é Agadea Hábitat" existe una reclamación sobre su titularidad por parte de la comunidad de montes de Abanqueiro, pese a que se incluyó en el inventario de bienes municipal en tiempos del bipartito BNG-PSOE, por lo que considera que podría tener graves consecuencias, "ao incurrirse nunha posible prevaricación". También denunció la opacidad y falta de transparencia, "pois non se nos facilita o convenio de cesión deses terreos", que suponen una superficie de 3.389 metros cuadrados en O Saltiño por un período de 50 anos prorrogable por otros 25 más -el líder popular manifestó que en el debate plenario no quedó claro esa cuestión-, tal y como se desveló hace algo más de una semana en la presentación de esa iniciativa.

Votaciones

Pese a la postura del grupo municipal del Partido Popular, ausentándose en las dos referidas votaciones, esos dos puntos salieron adelante con el mismo resultado, gracias a los votos favorables de todos los integrantes del equipo de gobierno, que son nueve concejales del PSOE, mientras que las dos edilas del BNG y el concejal de Boiro Novo se abstuvieron. También salió adelante la aprobación definitiva del presupuesto municipal para el presente ejercicio económico, que asciende a 19.136.000 euros, con nueve votos del PSOE a favor, y los siete restantes fueron en contra: 4 del PP, 2 del BNG y uno de BN.

Ello fue posible después de que se desestimaron las reclamaciones realizadas por Xurxo Triñanes, de Boiro Novo, y Fernando García Diéguez, "en tanto ningunha delas ten encaixe nas causas tasadas polo texto refundido da Lei de Facendas Locais, como posible reclamación contra ese documento económico. De esta manera, la principales magnitudes de ingresos se corresponden a impuestos directos (5.970.340,88 euros), tasas y otros ingresos (3.793.020,82), transferencias de capital (8.656.069,03) y transferencias de capital (227.260,82), entre otros. Por otro lado, en gastos destacan los de personal (7.140.050,18), en bienes corrientes y servicios (9.008.707,76), transferencias corrientes (820.704,01), inversiones reales (1.609.022,48) y pasivos financieros (351.258,46), entre otros.