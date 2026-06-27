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Diario de Arousa

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Boiro

Antón Riveiro Coello xa é Fillo Adoptivo de Boiro polo seu compromiso coa lingua galega

Fátima Pérez
27/06/2026 20:19
Acto de nomeamento de Antón Riveiro Coello como Fillo Adoptivo de Boiro
Acto de nomeamento de Antón Riveiro Coello como Fillo Adoptivo de Boiro
Cedida
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O Pleno da corporación nomeou hoxe, nun Pleno extraordinario, a Antón Riveiro Coello como Fillo Adoptivo de Boiro. A proposta contou coa unanimidade da corporación.

Esta iniciativa nace dos equipos de Dinamización da Lingua Galega do municipio debido á longa traxectoria do autor polo seu compromiso coa lingua galega, así como pola súa proxección literaria máis alá do ámbito galego. Tamén destacaron o seu compromiso coa cultura da comarca do Barbanza e, especialmente, a súa contribución a proxectar a imaxe de Boiro cara o exterior.

El periodista y escritor Antón Riveiro Coello nació en 1964 en la localidad ourensana de Xinzo de Limia

El escritor Antón Riveiro Coello se incorporará a la lista de hijos adoptivos de Boiro, en la que ya figura Raimundo García Domínguez‘Borobó’

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Logo do Pleno tivo lugar un acto institucional na Casa Consistorial de Boiro onde o homenaxeado agradeceu á corporación polo nomeamento porque “o azar tróuxonos a unha vila como Boiro, onde o mar acabou por formar parte da miña vida e tamén da miña escrita, porque os lugares que amamos acaban escribindo dentro de nós”.

Rapaces e rapazas representantes dos centros de ensino do municipio fixeron lectura de textos do autor recollidos no ‘Cartafol do Barbanza’ e ‘A Voz do Lago’, mentres que o alcalde, José Ramón Romero, pechou o acto agradecendo a Antón o seu compromiso con Boiro “porque un non elixe onde nace pero si onde bota raíces”. 

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