Antón Riveiro Coello xa é Fillo Adoptivo de Boiro polo seu compromiso coa lingua galega
O Pleno da corporación nomeou hoxe, nun Pleno extraordinario, a Antón Riveiro Coello como Fillo Adoptivo de Boiro. A proposta contou coa unanimidade da corporación.
Esta iniciativa nace dos equipos de Dinamización da Lingua Galega do municipio debido á longa traxectoria do autor polo seu compromiso coa lingua galega, así como pola súa proxección literaria máis alá do ámbito galego. Tamén destacaron o seu compromiso coa cultura da comarca do Barbanza e, especialmente, a súa contribución a proxectar a imaxe de Boiro cara o exterior.
Logo do Pleno tivo lugar un acto institucional na Casa Consistorial de Boiro onde o homenaxeado agradeceu á corporación polo nomeamento porque “o azar tróuxonos a unha vila como Boiro, onde o mar acabou por formar parte da miña vida e tamén da miña escrita, porque os lugares que amamos acaban escribindo dentro de nós”.
Rapaces e rapazas representantes dos centros de ensino do municipio fixeron lectura de textos do autor recollidos no ‘Cartafol do Barbanza’ e ‘A Voz do Lago’, mentres que o alcalde, José Ramón Romero, pechou o acto agradecendo a Antón o seu compromiso con Boiro “porque un non elixe onde nace pero si onde bota raíces”.