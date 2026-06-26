Las obras en el campo de fútbol de A Mina, en Lampón, dan un nuevo paso con el inicio de la instalación del césped artificial en el terreno de juego

El alcalde boirense, José Ramón Romero, y los ediles de Obras y Deportes, Luis Ruiz y Marcos Fajardo, respectivamente, visitaron las iel recinto deportivo para comprobar la evolución de los trabajos

El proyecto de remodelación del campo de fútbol de A Mina, en la parroquia de Lampón va tomando la forma prevista, y algo más de nueve meses después de que el Ayuntamiento boirense comunicó el inicio de las obras de conversión del terreno de juego con superficie de áridos, de unas dimensiones de 100 metros de largo por 56 metros de ancho -supone intervenir en un total de 5.600 metros cuadrados-, y con importantes desniveles, a otro de hierba artificial, desde el gobierno local dieron cuenta ayer que esta semana se iniciaron los trabajos para la colocación del tapiz de césped sintético.

Ello ha sido posible después de que a mediados de mayo se procedió a la aplicar pavimento de asfalto sobre el que ya se está colocando la nueva superficie. Se trata del proceso final de una actuación que fue adjudicada por importe de 649.221 euros -había salido a contratación por 673.325,59 euros, por lo que supone una rebaja de 24.105 euros (-3,58%)- , financiados con cargo al Plan Único dos Concellos POS+2023, de la Diputación de A Coruña.

El alcalde boirense, el socialista José Ramón Romero, y sus compañeros de partido y concejales de Urbanismo e Obras y de Deportes, Luis Ruiz y Marcos Fajardo, respectivamente, visitaron nuevamente ayer las instalaciones para conocer la evolución en la ejecución de dicha actuación, como ya hicieron componentes del ejecutivo municipal con anterioridad en relación con las tareas de nivelación del terreno de juego y la referida aplicación del pavimento continuo a base de aglomerado asfáltico.

“Este campo sumase agora ás demais instalacións deportivas municipais, podendo aumentar a actividade deportiva que se desenvolve na instalación”, declaró el primer edil de Boiro. Además del propio terreno de juego está prevista la instalación de parabalones, barandillas laterales, así como la mejora de los accesos al recinto deportivo.